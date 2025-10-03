Folytatják a kutatást a gyerekekért a halál romjai között – drámai képek és videó

Indonézia szívszorító tragédiája világszerte megrázta az emberek szívét! Az összedőlt iskola romjai alatt még mindig keresik a túlélő gyerekeket. A mentők megfeszített munkával kutatják az áldozatokat és próbálják kiemelni a sérülteket a törmelékek közül.

Túlélő gyerekek után kutatnak a romok alatt

Fotó: JUNI KRISWANTO / AFP

Az indonéziai Sidoarjó tartományban hétfőn omlott össze az Al Khoziny nevű bentlakásos iskola, amikor több száz diák délutáni imán vett részt. Az épület alapzata nem bírta el a felső szinteken zajló építkezést, és a falak a gyerekekre dőltek. Azóta folyamatosan keresik a romok alatt rekedt tanulókat.

A mentőcsapatok túlélőket keresnek egy összedőlt iskola romjai alatt Indonéziában, Sidoarjo városában.

Fotó: SURYANTO SURYANTO / ANADOLU

A hatóságok eddig öt áldozatot erősítettek meg, és több mint harminc sérültet szállítottak kórházba. A helyszínen azonban még mindig lehetnek túlélő gyerekek, ezért a mentők darukkal, érzékelőkkel és alagutak ásásával próbálják elérni a törmelékbe szorult diákokat.

Drámai videó, így húzták ki a túlélő gyerekeket az összedőlt iskola romjai alól

Az összedőlt iskola romjai alatt diákok rekedtek, és a mentők kétségbeesetten küzdenek, hogy minél több életet megmentsenek.

Fotó: JUNI KRISWANTO / AFP

A mentés drámai küzdelem az idővel. A mentők neveken szólítják a gyerekeket, remélve, hogy választ kapnak. Bár csütörtökön nem találtak életjeleket, a keresés nem áll le, hiszen minden perc számíthat.

A környéken feszültség és gyász uralkodik. A családok kétségbeesve várják híreket, miközben Indonézia egész közössége együtt imádkozik a túlélőkért. A tragédia emlékeztet arra, milyen törékeny az élet, és milyen áldozatot hoznak azok, akik napok óta a romok között kutatnak – számolt be a Reuters.