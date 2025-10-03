Folytatják a kutatást a gyerekekért a halál romjai között – drámai képek és videó

Indonézia szívszorító tragédiája világszerte megrázta az emberek szívét! Az összedőlt iskola romjai alatt még mindig keresik a túlélő gyerekeket. A mentők megfeszített munkával kutatják az áldozatokat és próbálják kiemelni a sérülteket a törmelékek közül.
Az indonéziai Sidoarjó tartományban hétfőn omlott össze az Al Khoziny nevű bentlakásos iskola, amikor több száz diák délutáni imán vett részt. Az épület alapzata nem bírta el a felső szinteken zajló építkezést, és a falak a gyerekekre dőltek. Azóta folyamatosan keresik a romok alatt rekedt tanulókat.
A hatóságok eddig öt áldozatot erősítettek meg, és több mint harminc sérültet szállítottak kórházba. A helyszínen azonban még mindig lehetnek túlélő gyerekek, ezért a mentők darukkal, érzékelőkkel és alagutak ásásával próbálják elérni a törmelékbe szorult diákokat.
Drámai videó, így húzták ki a túlélő gyerekeket az összedőlt iskola romjai alól
A mentés drámai küzdelem az idővel. A mentők neveken szólítják a gyerekeket, remélve, hogy választ kapnak. Bár csütörtökön nem találtak életjeleket, a keresés nem áll le, hiszen minden perc számíthat.
A környéken feszültség és gyász uralkodik. A családok kétségbeesve várják híreket, miközben Indonézia egész közössége együtt imádkozik a túlélőkért. A tragédia emlékeztet arra, milyen törékeny az élet, és milyen áldozatot hoznak azok, akik napok óta a romok között kutatnak – számolt be a Reuters.