Új tanulmány sokkolta az orvostudományt: meglepő dolog segíthet tovább élni

A túlsúly hosszú évek óta az egészségtelen életmód jelképének számít, most azonban új fény vetül rá. Egy átfogó, idősebb pácienseket vizsgáló kutatás szerint azok a 65 év feletti emberek, akiknek testtömegindexe (BMI) 25 és 29,9 között mozog, jobban átvészelik a nagyobb műtéteket, mint a normál testsúlyúak. Az eredmények szerint az enyhe túlsúly akár „védőpajzsként” is működhet a műtét utáni felépülés során - írja a Focus.
Egy friss kutatás szerint még az I. fokú elhízásban (BMI 30,0–34,9) és II. fokú elhízásban (BMI 35,0–39,9) szenvedő betegek esetében sem mutatható ki nagyobb halálozási kockázat a normál testsúlyúakhoz (BMI 18,5–24,9) képest.
A túlsúly a túlélés kulcsa lehet a műtét után – így magyarázzák a tudósok
A JAMA orvosi folyóiratban megjelent tanulmány több ezer idős páciens adatait elemezte. A kutatók szerint a kissé túlsúlyos emberek halálozási aránya alacsonyabb volt a műtétek után, mint a normál súlyúaké, miközben az alultáplált betegeknél a kockázat jelentősen nőtt. A szakértők úgy vélik, az extra energiatartalékok és a jobb regenerációs képesség segíthetik a felépülést.
Ez a jelenség az úgynevezett „elhízás paradoxon”, ami szerint a túlsúly bizonyos helyzetekben akár előnyt is jelenthet.
Fontos azonban megjegyezni, hogy az elhízás-paradoxon nem egyértelműen bizonyított. Az utóbbi években több tanulmány is megkérdőjelezi a jelenség valóságát, míg más kutatások újra és újra megerősítik azt.
