Meglepő kutatás: egyetlen turmix is veszélyt jelenthet az egészségre

Egy friss tanulmány szerint a telített zsírokban gazdag ételek nemcsak hosszú távon, hanem rövid időn belül is ártalmasak lehetnek. Már egyetlen turmix elfogyasztása is rontotta a vérkeringést, és különösen az idősebb résztvevőknél növelte az agyi egészségügyi problémák kockázatát - írja a New York Post.

A kutatók szerint a turmix rövid idő alatt árthat az agynak

Fotó: Unsplash

A turmixok és az érrendszeri hatások

A kutatók egy 1362 kalóriás, 130 gramm zsírt tartalmazó turmix hatását vizsgálták 20 fiatal és 21 idős férfi részvételével. Az „agybombának” nevezett ital jelentősen rontotta az erek működését, és az idősebb felnőttek esetében körülbelül 10%-kal erősebben érvényesült a negatív hatás. A telített zsírok növelik a vérzsírszintet, merevvé teszik az ereket, és csökkentik a nitrogén-oxid mennyiségét, amely segíti az erek ellazulását. Emiatt romlik a szervezet oxigén- és glükózellátása.

Az Amerikai Szív Szövetség azt javasolja, hogy a napi kalóriabevitel legfeljebb 6%-a származzon telített zsírból. Ez egy 2000 kalóriás étrendben körülbelül 13 grammot jelent. Összehasonlításként: egy evőkanál vaj 7 gramm, két szelet bacon pedig 3 gramm telített zsírt tartalmaz.

A kutatás kizárólag férfiakkal zajlott, így nem ismert, hogy a turmix hogyan hat a női agyra és érrendszerre. Ez különösen fontos, mivel a nők idősebb korban nagyobb kockázatnak vannak kitéve bizonyos betegségek szempontjából.

