Sajtóértesülés: Tűz a pozsonyi olajfinomítónál! Füst és pánik a MOL üzemében

Az elmúlt napokban robbanásokról számoltak be Magyarország legnagyobb finomítójában, amely szintén orosz olajat kezel, valamint a romániai Lukoil-finomítóban is.

A pozsonyi finomító feldolgozási kapacitása napi 124 000 hordó (évente 6,1 millió tonna). Az 1957-ben alapított üzem Európa egyik legösszetettebb finomítójának számít (NCI = 11,5). Petro-kémiai egysége, a Slovnaft Petrochemicals (SPC), a MOL downstream üzletágába integrált.