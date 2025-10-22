Hírlevél

Sajtóértesülés: Tűz a pozsonyi olajfinomítónál! Füst és pánik a MOL üzemében

Magyarország

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Tűz ütött ki a pozsonyi olajfinomítóban, amelyet a magyar MOL-csoport tulajdonában lévő Slovnaft Plc üzemeltet - olvasható a cznews.info oldalán. Az üzem az orosz nyersolajat dolgozza fel, amely a „Druzhba” vezeték révén érkezik. Az esetet a hatóságok még nem erősítették meg.
MagyarországüzemMOL

Az elmúlt napokban robbanásokról számoltak be Magyarország legnagyobb finomítójában, amely szintén orosz olajat kezel, valamint a romániai Lukoil-finomítóban is.

A pozsonyi finomító feldolgozási kapacitása napi 124 000 hordó (évente 6,1 millió tonna). Az 1957-ben alapított üzem Európa egyik legösszetettebb finomítójának számít (NCI = 11,5). Petro-kémiai egysége, a Slovnaft Petrochemicals (SPC), a MOL downstream üzletágába integrált.

