tűz

A tűz nem játék, de ezt a család kutyája nem tudta – brutális felvétel

Egy apró figyelmetlenség is elég lehet a bajhoz – ezt bizonyítja egy észak-karolinai eset, ahol egy család kutyája véletlenül tüzet okozott otthonában. A biztonsági kamera mindent rögzített, a felvétel pedig tűz sebesen terjedt el az interneten.
tűzkutyatűzesetakkumulátor

A Chapel Hill városában élő tűzoltó, David Sasser biztonsági rendszere adott le riasztást, miközben ő nem tartózkodott otthon. A felvételek szerint kutyája, Colton egy lítiumionos akkumulátort tartalmazó eszközzel kezdett el játszani, amit sikerült megrágnia. A készülék rövidzárlatot kapott, és pillanatok alatt tűz keletkezett a nappali szőnyegén.

tűz, kutya
Egy kutya, egy akkumulátor és egy kis füst – ebből lett a tűz
Fotó: Facebook / Chapel Hill Fire Department

A videón jól látható, ahogy Colton hátraugrik, amikor a füst és a lángok felcsapnak a szőnyegen. Szerencsére a tulajdonos gyorsan hazaért, így a tűz nem tudott továbbterjedni, és sem a kutya, sem más nem sérült meg.

A tűz bizony nem játék

Az eset – bármilyen különösnek is tűnik – komoly figyelmeztetés minden háztartás számára.

A lítiumionos akkumulátorok rendkívül gyúlékonyak, és már egy kisebb sérülés vagy túlmelegedés is elegendő lehet ahhoz, hogy lángra kapjanak.

Sasser szerint a történtek után még inkább odafigyelnek arra, hol és hogyan tárolják az elektronikus eszközöket:

Megtanultuk, mennyire fontos, hogy tisztában legyünk a veszélyekkel, és felelősen kezeljük az otthoni berendezéseket

 – mondta a tűzoltó.

Az eset egyben emlékeztet arra is, hogy még a legártatlanabb helyzetből is kialakulhat tűz – különösen, ha háziállat is van a házban.
A szakértők azt javasolják, hogy:

  • soha ne hagyjanak töltés alatt lévő eszközt felügyelet nélkül,
  • az akkumulátorokat ne tárolják puha, gyúlékony felületen,
  • és győződjenek meg róla, hogy a háztartás minden tagja tudja, mit kell tenni egy kisebb tűzeset esetén.

 

