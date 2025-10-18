A tűz nem játék, de ezt a család kutyája nem tudta – brutális felvétel

A Chapel Hill városában élő tűzoltó, David Sasser biztonsági rendszere adott le riasztást, miközben ő nem tartózkodott otthon. A felvételek szerint kutyája, Colton egy lítiumionos akkumulátort tartalmazó eszközzel kezdett el játszani, amit sikerült megrágnia. A készülék rövidzárlatot kapott, és pillanatok alatt tűz keletkezett a nappali szőnyegén.
A videón jól látható, ahogy Colton hátraugrik, amikor a füst és a lángok felcsapnak a szőnyegen. Szerencsére a tulajdonos gyorsan hazaért, így a tűz nem tudott továbbterjedni, és sem a kutya, sem más nem sérült meg.
A tűz bizony nem játék
Az eset – bármilyen különösnek is tűnik – komoly figyelmeztetés minden háztartás számára.
A lítiumionos akkumulátorok rendkívül gyúlékonyak, és már egy kisebb sérülés vagy túlmelegedés is elegendő lehet ahhoz, hogy lángra kapjanak.
Sasser szerint a történtek után még inkább odafigyelnek arra, hol és hogyan tárolják az elektronikus eszközöket:
Megtanultuk, mennyire fontos, hogy tisztában legyünk a veszélyekkel, és felelősen kezeljük az otthoni berendezéseket
– mondta a tűzoltó.
Az eset egyben emlékeztet arra is, hogy még a legártatlanabb helyzetből is kialakulhat tűz – különösen, ha háziállat is van a házban.
A szakértők azt javasolják, hogy:
- soha ne hagyjanak töltés alatt lévő eszközt felügyelet nélkül,
- az akkumulátorokat ne tárolják puha, gyúlékony felületen,
- és győződjenek meg róla, hogy a háztartás minden tagja tudja, mit kell tenni egy kisebb tűzeset esetén.