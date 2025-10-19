A legrosszabb rémálom: tűz ütött ki egy repülőgép utasterében – videó

A gép az Air China Szöulba tartó járata volt. A légiutas-kísérők gyorsan reagáltak, tűzoltó készülékekkel oltották el a lángokat, így senki sem sérült meg. A tűz keletkezése után a gép azonnal Sanghajba irányította útját, és biztonságosan landolt – írja a New York Post.

A vizsgálatok szerint a tüzet valószínűleg egy hordozható töltő, úgynevezett power bank okozta. Az utasok néhány percen át pánikba estek, miközben füst terjedt a sorok között és kiabálások hallatszottak. Az incidens nem okozott szerkezeti kárt a repülőben, de a csomagtartó burkolata megpörkölődött. A hatóságok még nem erősítették meg, melyik gyártó terméke hibásodott meg. Az eset rávilágít a lítiumion-akkumulátorok kockázataira, amelyek túlmelegedés vagy sérülés esetén könnyen robbanhatnak.

Világszerte szigorú szabályok tiltják ezeknek az eszközöknek a feladását a csomagtérbe.

Kínában idén nyáron tovább szigorították az előírásokat, és csak hitelesített, biztonsági jelöléssel ellátott akkumulátorokat engednek fel a fedélzetre. A szakértők szerint a tűzesetek megelőzése érdekében az utasoknak mindig ellenőrzött, megbízható eszközöket kell használniuk, és azokat szemmel kell tartaniuk az utazás során.

