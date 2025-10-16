Amíg nem volt otthon a gazdi, a kutya majdnem felgyújtotta a házat – videó

A biztonsági kamera felvételén látható, ahogy az ötéves kutya, Colton a nappaliban játszik egy apró kütyüvel, ami hirtelen füstölni kezd, majd felrobban. A kutya először értetlenül néz, majd ijedtében elrohan a konyha felé, miközben a szőnyegen hatalmas lángok csapnak fel. Szerencsére a tűz néhány másodpercen belül magától elaludt, mielőtt tragédiába torkollott volna az eset – olvasható a The Sun weboldalán.

A tűzesetet egyértelműen a kutya idézte elő

Fotó: Facebook

Egyre több hasonló tűzeset

A gazdi, David Sasser történetesen tűzoltóként dolgozik.

Beleharapott, látszik, hogy meglepődött, aztán mintha azt gondolta volna: „Úristen, mit csináltam?” – mesélte a gazdi.

Sasserék szerencséje, hogy a szőnyeg miatt és azért, mert gyorsan hazaértek, a tűz nem terjedt tovább. Csak a lítiumion-akku veszett oda. A tűzoltó hozzátette, az eset komoly figyelmeztetés volt számára a lítiumion-akkuk veszélyeiről.

Amikor feltöltöd, utána azonnal húzd ki. Ne hagyd olyan helyen, ahol eltörhet, megsérülhet, vagy, mint nálunk, a kutya megrághatja – mondta.

A felvételt a Chapel Hill-i Tűzoltóság is megosztotta a Facebook-oldalán, a következő szöveggel:

Colton jó kutya, de amíg a gazdik nem voltak otthon, felmászott a pultra, és elcsent egy lítiumos eszközt.

A környéken egyre több hasonló baleset történik. Raleigh városában az elmúlt évben tucatnyi tűzesetet okoztak lítiumakkumulátorok, míg Durhamben két kukásautó is kigyulladt a helytelenül kidobott cellák miatt.

Szerencsére Colton kutya megúszta az ijesztő incidenst sérülések nélkül, és a házban sem esett komoly kár, de a gazdája szerint ez „már bőven elég volt ahhoz, hogy örökre megtanulják a leckét.”

