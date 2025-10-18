Az életükért rohantak az utasok, teljesen kiégett egy vonat – videó

Lángok martalékává vált egy vonat Indiában. A tűz hirtelen ütötte fel a fejét, de az utasok időben el tudták hagyni a szerelvényt. A tűzesetben egy ember megsérült.
Tűz ütött ki az Amritsar-Saharsa Garib Rath Express vonatán Punjab államban, a Sirhind vasútállomás közelében szombat reggel. A tűzesetben egy ember megsérült – írja az NDTV.
A hatóságok közlése szerint a tűz helyi idő szerint reggel 7:30 körül ütötte fel a fejét az Amritsar felől érkező vonat egyik kocsijában. Az utasok azonnal meghúzták a vészjelzőt, így az emberek időben el tudták hagyni a szerelvényt.
Egy ember megsérült a tűzesetben
A tűzesetben egy 32 éves nő kisebb égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.
Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a pusztító tüzet.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!