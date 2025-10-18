Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Az egész világ Zelenszkijn röhög – csúnyán pofára esett

vonat

Az életükért rohantak az utasok, teljesen kiégett egy vonat – videó

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lángok martalékává vált egy vonat Indiában. A tűz hirtelen ütötte fel a fejét, de az utasok időben el tudták hagyni a szerelvényt. A tűzesetben egy ember megsérült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatPunjabtűzesetIndia

Tűz ütött ki az Amritsar-Saharsa Garib Rath Express vonatán Punjab államban, a Sirhind vasútállomás közelében szombat reggel. A tűzesetben egy ember megsérült – írja az NDTV

Megdöbbentő tűzeset történt Indiában, pár pillanatuk volt elhagyni az utasoknak a vonatot.
Megdöbbentő tűzeset történt Indiában, pár pillanatuk volt elhagyni az utasoknak a vonatot.

A hatóságok közlése szerint a tűz helyi idő szerint reggel 7:30 körül ütötte fel a fejét az Amritsar felől érkező vonat egyik kocsijában. Az utasok azonnal meghúzták a vészjelzőt, így az emberek időben el tudták hagyni a szerelvényt. 

Egy ember megsérült a tűzesetben

A tűzesetben egy 32 éves nő kisebb égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a pusztító tüzet. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!