Az életükért rohantak az utasok, teljesen kiégett egy vonat – videó

Tűz ütött ki az Amritsar-Saharsa Garib Rath Express vonatán Punjab államban, a Sirhind vasútállomás közelében szombat reggel. A tűzesetben egy ember megsérült – írja az NDTV.

Megdöbbentő tűzeset történt Indiában, pár pillanatuk volt elhagyni az utasoknak a vonatot.

A hatóságok közlése szerint a tűz helyi idő szerint reggel 7:30 körül ütötte fel a fejét az Amritsar felől érkező vonat egyik kocsijában. Az utasok azonnal meghúzták a vészjelzőt, így az emberek időben el tudták hagyni a szerelvényt.

Egy ember megsérült a tűzesetben

A tűzesetben egy 32 éves nő kisebb égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a pusztító tüzet.