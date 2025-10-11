Kitört a pánik Ausztráliában, százával menekültek az emberek

Szombat délután, helyi idő szerint 15:30 körül, megszólalt a tűzjelző, és tűzriadó miatt ki kellett üríteni a Melbourne Convention and Exhibition Centert (MCEC), ahol éppen a népszerű PAX Australia gamingfesztivált tartották – írja a DailyMail.

A tűzriadó miatt több száz gamer hagyta el a Melbourne Convention Centre épületét a PAX Australia fesztivál idején Fotó:Illusztráció/Unsplash

A tűzriadó pillanatok alatt káoszt okozott a fesztiválon

A Fire and Rescue Victoria egységei perceken belül a helyszínre érkeztek, de gyorsan kiderült, hogy nem volt sem tűz, sem sérülés.

A látogatók nagy része 15–20 percen belül visszatérhetett az épületbe.

A közösségi médiát elárasztották a posztok a váratlan tűzriadóról:

„Ez volt az év legizgalmasabb 15 perce a PAX-on!” – írta valaki az X-en „Azt hittük, tűz van, de csak vaklárma volt.”

Online hamis hírek is terjedtek arról, hogy letartóztatás történt, ám a Viktóriai Rendőrség ezt határozottan cáfolta.

