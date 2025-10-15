Hírlevél

baromfi

Köpni-nyelni nem tudott a mozdonyvezető, tyúkólra bukkant az 1. osztályon – videó

41 perce
Olvasási idő: 2 perc
Váratlan meglepetés várta az utasokat egy vonaton Németországban: valaki három tyúkot hagyott az egyik kocsiban. A váratlan tyúkól óriási fennakadást okozott, a szerelvényt kiürítették.
baromfiNémetországvonattyúkól

Tyúkólat találtak egy vonat 1. osztályú kocsijában Észak-Rajna–Vesztfália tartományban. A potyautasokra a mozdonyvezető bukkant rá az Essen–Köln vonalon – írja a német RTL

Leállt a vonat a potyázó tyúkól miatt

A három tyúk hatalmas fennakadást okozott a reggeli csúcsforgalomban, a szerelvényt ugyanis leállították és kiürítették. 

A hatóságok leszállították a tyúkokat, a kocsit pedig fertőtlenítették. 

A rendőrség keresi az utast, aki a vonaton hagyta a tyúkokat, a három baromfit a kölni Zollstock állatmenhelyre szállították. 

 

