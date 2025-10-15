Köpni-nyelni nem tudott a mozdonyvezető, tyúkólra bukkant az 1. osztályon – videó

Váratlan meglepetés várta az utasokat egy vonaton Németországban: valaki három tyúkot hagyott az egyik kocsiban. A váratlan tyúkól óriási fennakadást okozott, a szerelvényt kiürítették.
Tyúkólat találtak egy vonat 1. osztályú kocsijában Észak-Rajna–Vesztfália tartományban. A potyautasokra a mozdonyvezető bukkant rá az Essen–Köln vonalon – írja a német RTL.
Leállt a vonat a potyázó tyúkól miatt
A három tyúk hatalmas fennakadást okozott a reggeli csúcsforgalomban, a szerelvényt ugyanis leállították és kiürítették.
A hatóságok leszállították a tyúkokat, a kocsit pedig fertőtlenítették.
A rendőrség keresi az utast, aki a vonaton hagyta a tyúkokat, a három baromfit a kölni Zollstock állatmenhelyre szállították.
