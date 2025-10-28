Hírlevél

Nincs magyarázat! Több ezer rejtélyes tárgyat talált egy UFO-figyelő alkalmazás

ufo

Nincs magyarázat! Több ezer rejtélyes tárgyat talált egy UFO-figyelő alkalmazás

1 órája
Narancssárga pontok ezrei villannak fel az Egyesült Államok partvonalai mentén. Az UFO-figyelő alkalmazás adatai szerint különös tárgyak emelkednek ki a víz alól, majd tűnnek el újra a mélyben. Az Enigma nevű alkalmazás most olyan felvételeket mutat, amelyek a földönkívüli eredetű rejtélyek új fejezetét nyitják meg.
Az UFO-figyelő alkalmazás, az Enigma adatai szerint a tengerpartok közelében egyre több azonosítatlan mozgást észlelnek. A rendszer felhasználói szerint a különös tárgyak némán, fénylő zöld árnyalatban mozognak a víz alatt, mintha földönkívüli eredetűek lennének.

UFO-figyelő alkalmazás segítségével könnyen lépre csalható egy ilyen, már ha valóban léteznek (illusztráció)
Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

Különös tárgyak és titokzatos UFO-észlelések a vízben

Az UFO-figyelő alkalmazás 2022 végén indult, és azóta több mint 30 000 UFO-észlelést rögzített világszerte. 2024 augusztusáig az Enigma több mint 9 000 olyan észlelést gyűjtött össze, amelyek 10 mérföldön belül történtek az amerikai partokhoz képest. A beszámolók között olyan esetek is szerepelnek, amikor a tárgyak hangtalanul süllyedtek a víz alá, vagy a mélyből emelkedtek ki – fröccsenés nélkül.

A legtöbb bejelentés Kaliforniából és Floridából érkezett, ahol a hosszú partvonalakon különösen sokan figyeltek fel a szokatlan fényjelenségekre. 

Az egyik videón titokzatos, zölden világító különös tárgy látható, amely lassan halad a tenger mélyén.

földönkívüli, UFO
Fotó: Pexels

Tim Gallaudet, a haditengerészet nyugalmazott ellentengernagya szerint ezek a jelenségek komoly figyelmet érdemelnek. Úgy véli, hogy a földönkívüli eredetű mozgások akár nemzetbiztonsági kockázatot is hordozhatnak. 

Szerinte az, hogy a Védelmi Minisztérium nem reagál erőteljesen, annak a jele, hogy a kormány nem oszt meg minden adatot a minden területet érintő különös jelenségekről. 

A szakértő 2024 márciusában készült jelentésében úgy fogalmazott, hogy ezek a földönkívüli eredetű objektumok akár „világméretű következményekkel” is járhatnak. Az Enigma által összegyűjtött adatok így tovább növelik a titokzatosságot, és megerősítik, hogy az UFO-észlelések nem csak az égre korlátozódnak – a földönkívüli jelenségekről a New York Post számolt.

 

