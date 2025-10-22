Rejtélyes fénygömb lebegett egy atomerőmű felett – UFO?

A jelentés szerint az objektum mintegy 10 000 láb magasan lebegett, hangtalanul mozgott, és egy helikopterhez is veszélyesen közel került. Az eset érdekessége, hogy az UFO a Prairie Island atomerőmű közelében tűnt fel, ami különös figyelmet keltett a kutatók körében – írja a DailyMail.
Lehet, hogy az UFO valójában az űrállomás volt
A szakértők szerint a jelenségnek lehet földi magyarázata is. Alejandro Rojas, az Enigma Labs tanácsadója úgy véli, hogy a rendőrök a Nemzetközi Űrállomást (ISS) láthatták, amely aznap este is áthaladt a térség felett.
A légkörben a fényforrások színesen vibrálhatnak – ez az úgynevezett „scintilláció”, ami a csillagok pislákolását is okozza.
Az UFO-jelentések száma világszerte nő
A Safe Aerospace eddig közel ezer bejelentést rögzített, köztük számos katonai és rendőrségi tanúvallomást. A szervezet alapítója, Ryan Graves szerint az UFO-jelenségek komoly figyelmet érdemelnek, mivel
egyes esetek akár repülésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.
