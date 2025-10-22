Hírlevél

Rendkívüli!

ufo

Rejtélyes fénygömb lebegett egy atomerőmű felett – UFO?

9 perce
Olvasási idő: 3 perc
Három minneapolisi rendőr döbbenten figyelte, ahogy egy fénylő, gömb alakú tárgy lebeg az éjszakai égbolton. Az UFO hat világító gyűrűt formált, amelyek folyamatosan változtatták színüket – a jelenséget távcsövön keresztül is megfigyelték.
ufoégboltNemzetközi Űrállomásföldönkívüli

A jelentés szerint az objektum mintegy 10 000 láb magasan lebegett, hangtalanul mozgott, és egy helikopterhez is veszélyesen közel került. Az eset érdekessége, hogy az UFO a Prairie Island atomerőmű közelében tűnt fel, ami különös figyelmet keltett a kutatók körében – írja a DailyMail.

UFO
Titokzatos UFO tűnt fel az égen (A kép illusztráció!)
Fotó: Unsplash

Lehet, hogy az UFO valójában az űrállomás volt

A szakértők szerint a jelenségnek lehet földi magyarázata is. Alejandro Rojas, az Enigma Labs tanácsadója úgy véli, hogy a rendőrök a Nemzetközi Űrállomást (ISS) láthatták, amely aznap este is áthaladt a térség felett. 

A légkörben a fényforrások színesen vibrálhatnak – ez az úgynevezett „scintilláció”, ami a csillagok pislákolását is okozza.

Az UFO-jelentések száma világszerte nő

A Safe Aerospace eddig közel ezer bejelentést rögzített, köztük számos katonai és rendőrségi tanúvallomást. A szervezet alapítója, Ryan Graves szerint az UFO-jelenségek komoly figyelmet érdemelnek, mivel 

egyes esetek akár repülésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.

Hasonló érdekes észleléseket az Origo.hu oldalán talál.

 

 

