Rejtélyes fénygömb lebegett egy atomerőmű felett – UFO?

A jelentés szerint az objektum mintegy 10 000 láb magasan lebegett, hangtalanul mozgott, és egy helikopterhez is veszélyesen közel került. Az eset érdekessége, hogy az UFO a Prairie Island atomerőmű közelében tűnt fel, ami különös figyelmet keltett a kutatók körében – írja a DailyMail.

Titokzatos UFO tűnt fel az égen (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Lehet, hogy az UFO valójában az űrállomás volt

A szakértők szerint a jelenségnek lehet földi magyarázata is. Alejandro Rojas, az Enigma Labs tanácsadója úgy véli, hogy a rendőrök a Nemzetközi Űrállomást (ISS) láthatták, amely aznap este is áthaladt a térség felett.

A légkörben a fényforrások színesen vibrálhatnak – ez az úgynevezett „scintilláció”, ami a csillagok pislákolását is okozza.

Police stunned by 'ringed' UFO defying laws of physics in Minneapolis https://t.co/HkyyMqP81s via @DailyMail — Open Minds UFO News (@openmindstv) October 21, 2025

Az UFO-jelentések száma világszerte nő

A Safe Aerospace eddig közel ezer bejelentést rögzített, köztük számos katonai és rendőrségi tanúvallomást. A szervezet alapítója, Ryan Graves szerint az UFO-jelenségek komoly figyelmet érdemelnek, mivel

egyes esetek akár repülésbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.

Hasonló érdekes észleléseket az Origo.hu oldalán talál.