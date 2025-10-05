Konyhai hulladékból ezüst? Mutatjuk, hogyan lehetséges

Finn tudósok új módszert alkalmaztak, amelynek során a növényi olajok – például napraforgó- vagy olívaolaj – zsírsavait keverik össze hidrogén-peroxiddal, majd enyhén felmelegítik az elegyet.

Egy új módszerrel a régi laptopokból környezetbarát módszerrel nyerhető ki az ezüst

Fotó: Pexels / Castorly Stock

A keletkező kémiai reakció lehetővé teszi, hogy az elektronikai hulladékból, például áramköri lapokból, vezetékekből vagy billentyűzetcsatlakozókból származó ezüst oldódjon a folyadékban.

Ezután az ezüstöt etil-acetát segítségével választják ki a keverékből szilárd formában. Ez a kivonási folyamat sokkal kevésbé mérgező, mint a hagyományos ipari eljárások során használt erős savak vagy ciánalapú oldószerek, melyek gyakran jelentős környezetszennyezéssel és veszélyes hulladékkal járnak – írja a Fox News.

Az új módszer rendkívül szelektív

A tanulmány, amelyet az Aalto Egyetem és a Jyväskylä-i Egyetem kutatói közösen publikáltak, hangsúlyozza: az új módszer nemcsak környezetbarát, hanem rendkívül szelektív is. Kifejezetten az ezüstre összpontosít, így más, kevésbé értékes fémeket alig befolyásol. A kutatók olyan teszteket is végeztek, ahol például ezüstbevonatos billentyűzetcsatlakozókat használtak, és azokból sikeresen, szinte teljes tisztaságú ezüstport nyertek vissza.

Ez a fejlesztés komoly lépést jelenthet a fenntartható elektronikai hulladékfeldolgozás felé. A módszer lehetővé teheti a kisebb méretű újrahasznosító egységek létrehozását, amelyek akár helyi közösségek vagy vállalkozások számára is elérhetőek lehetnek a jövőben. Ezzel csökkenthető lenne a vegyi hulladék termelése, az újrahasznosítás költsége, és hozzájárulhatnánk a környezeti terhelés csökkentéséhez is – mindezt olyan anyagok felhasználásával, amelyek már a háztartásainkban is megtalálhatóak.