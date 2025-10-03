Történelmi fordulópont: új nagyherceg lép trónra!

Luxemburg pénteken új korszakba lép, amikor Henrik nagyherceg 25 év uralkodás után lemond a trónról. Guillaume lesz az ország új nagyhercege, aki átveszi az államfői tisztséget. Guillaume feleségével, Stéphanie de Lannoy grófnővel és két kisfiukkal, Károly és Ferenc herceggel kezdi meg uralkodását - írja az Express.

Guillaume az ország új nagyhercegeként veszi át a hatalmat

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Luxemburg új nagyherceget kap

Az eseménysorozat a nagyhercegi palotában indul, ahol Guillaume ünnepélyes esküt tesz Luxemburg alkotmányára, majd a család a palota erkélyén köszönti az összegyűlt tömeget. A városházi fogadás után országos körút és vasárnapi szentmise zárja a ceremóniákat.

Luxemburg különleges szerepet tölt be Európában: a világ utolsó fennmaradt nagyhercegsége, amelyet sokan pénzügyi nagyhatalomként tartanak számon. Az apró ország az Európai Unió egyik leggazdagabb állama, ahol többek között az Európai Bíróság és az Európai Beruházási Bank is működik.

Henrik nagyherceg már 2024-ben jelezte lemondási szándékát, és most ünnepélyes keretek között adja át a trónt fiának. A leköszönő uralkodó úgy fogalmazott:

Ez egy természetes folyamat, amelynek megvan a maga létjogosultsága.

