Tragédia! Kidobta a negyedik emeletről újszülött testvérét egy gyerek

Egy újszülött halála ügyében indított nyomozást a rendőrség, miután a hírek szerint ötéves testvére kidobta őt egy negyedik emeleti ablakból, mintegy 12 méteres magasságból. A gyermekbaleset akkor történt, amikor az anya otthon hagyta a két gyermeket, míg a férje dolgozott.

A rendőrség vizsgálja az újszülött halálának körülményeit - Illusztráció!

Fotó: Unsplash

A járókelők egy kislány sikolyát hallották az ablakból, majd észrevették a földön fekvő, mozdulatlan újszülöttet. A szemtanúk elmondása szerint „elgyengült a lábuk” a borzalmas látványtól. A mentősök a helyszínen megállapították a 21 napos baba halálát, miután a betonra zuhant Vasziljevoban.

Egy újszülött halála miatt indult rendőrségi nyomozás

A rendőrségi nyomozás azonnal megkezdődött. Az orosz Nyomozó Bizottság szerint az eset kapcsán bűnügyi eljárás indult, és az anya börtönbe kerülhet, ha bebizonyosodik, hogy felügyelet nélkül hagyta magára gyermekeit.

A hatóságok azt vizsgálják, vajon az ötéves testvér féltékenységből cselekedett-e, vagy más körülmények is közrejátszottak. Egyes jelentések szerint a nő egy barátját látogatta meg, miközben a gyerekek egyedül maradtak - számol be a Daily Mail.

Egy helyi forrás arról számolt be, hogy a kislányt felzaklatta a baba érkezése, és testvérféltékenységből cselekedhetett. A tragikus esetet az egész közösség gyászolja.

A Zelenodolszki járás vezetője, Mihail Afanaszjev részvétét fejezte ki: „A rendvédelmi szervek vizsgálják az eset körülményeit. Részvétemet fejezem ki az elhunyt családjának, és kérek minden szülőt, hogy legyenek éberek, és soha ne hagyják gyermekeiket felügyelet nélkül.”

A súlyos tragédia újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire fontos a felelősségteljes szülői magatartás. Az Oroszországban történt eset nemcsak egy családi tragédia, hanem figyelmeztetés is: a legkisebb figyelmetlenség is visszafordíthatatlan következményekkel járhat.

Kilencéves kislány halt meg egy rutinnak indult beavatkozás után

Egy ártalmatlannak tűnő fogászati műtét tragédiába torkollott, miután a kilencéves kislány a beavatkozás után már nem tért magához. Az orvosi jelentés és a rendelő beszámolója között komoly ellentmondások merültek fel. A részleteket megtekintheti az Origo oldalán.