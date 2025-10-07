Üzentek az oroszok: ha az ukránok ezt megteszik, jön az atombomba

Hodarenok úgy véli, Moszkva válasza két irányt vehet. Az egyik lehetőség, hogy Oroszország „masszív csapást mér Kijev kormánynegyedére”, ahol az ukrán katonai és politikai vezetés székel. „Zelenszkij és politikai köre már világossá tette szándékait, és tudniuk kell, hogy a fenyegetéseknek ára van” – írta a volt tábornok.

A másik forgatókönyv, hogy Oroszország stratégiai nukleáris erőit „a legmagasabb készültségbe helyezi”, és demonstratív nukleáris kísérleti csapásokat hajt végre. Ezek „nem lakott területek vagy tengerek felett” történnének, céljuk pedig az orosz nukleáris potenciál bemutatása lenne.

„Egy nagy magasságban végrehajtott robbanás Odesszából, Mikolajivból és Kijevből is jól látható lenne” – fogalmazott Hodarenok, hozzátéve, hogy egyetlen ilyen robbanás valószínűleg nem lenne elég: akár a Brit-szigetek közelében vagy Lengyelország felett is sor kerülhetne hasonló figyelmeztető csapásra.

A katonai szakértő szerint az Egyesült Államok döntése a konfliktus „rendkívül veszélyes szintre” emelését jelenti. „Az európai politikusok és katonai vezetők tetteikkel mindent megtettek azért, hogy a nukleáris fegyverhasználat valós lehetőséggé váljon. A felelősség teljes mértékben az övék” – zárta írását Hodarenok.