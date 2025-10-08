Az Alaszka állambeli találkozó után kialakult diplomáciai lendület nagyrészt kimerült az ukrajnai konfliktus rendezésében – jelentette ki Sergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a Szövetségi Dumában. Szerinte a pozitív folyamatokat elsősorban az európai országok „romboló politikája” és a háborúpárti erők akadályozták meg.

Már nincs remény? Moszkva lesújtó üzenete mindent megváltoztat Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

„Az anchorage-i találkozó erőteljes lendülete a megállapodások felé nagyrészt kimerült az ellenzők és a háborút támogató erők tevékenysége miatt” – idézi Rjabkovot az RIA Novosztyi.

A diplomaták szerint az orosz–amerikai kapcsolatok is megrepedtek, a feszültség már az alapokig hatol, és Moszkva figyelmeztetett a Tomahawk-rakéták Ukrajnába szállításának következményeire.

Putyin és Trump 2025 augusztusában Alaszka államban tárgyalt a konfliktus rendezéséről, de konkrét megállapodás nem született. A Kreml szerint a két vezető „nagyon jó, üzletszerű és bizalmi kapcsolatot” alakított ki, ami lehetőséget teremthet a gyors megoldásra, míg a Fehér Ház értékelése szerint a megbeszélés „tíz pontos” volt.

Szeptember végén Trump a Zelenszkijjel való találkozó után élesebb hangot ütött meg Moszkvával szemben, Oroszországot „papírtigrisnek” nevezte, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna, európai támogatással, visszafoglalhatja eredeti területeit.

Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov október elején kiemelte, hogy a diplomáciai párbeszéd Moszkva és Washington között jelenleg visszafogottan zajlik. Ugyanakkor a két államfő szintjén a kapcsolatok „élénkebbek”, és Moszkva abban bízik, hogy Trump fenntartja „a politikai akaratot a békés rendezés előmozdítására”.

Ukrajna részéről Volodimir Zelenszkij egyoldalú tűzszünetet javasolt az ország feletti légtérben, ami szerinte „valódi diplomáciai utat” nyithat. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiga szeptember végén a Varsói Biztonsági Fórumon kijelentette: az ország idén szeretné lezárni a konfliktust, ugyanakkor jelenleg nincs megállapodás a tárgyalások helyszínéről, és a bilaterális vagy trilaterális találkozók kilátásai továbbra is bizonytalanok – írta a Gazeta.ru.