Rendkívüli

Hatalmas botrány: az USA áll az oroszok elleni támadások mögött

Ukrajna

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb fordulatot vett a háború. A Financial Times szerint az Egyesült Államok hónapok óta aktívan segíti Ukrajna vezetését abban, hogy csapásokat mérjen Oroszország stratégiai energetikai létesítményeire. Az amerikai hírszerzés információi révén az ukrán hadsereg olajfinomítókat és energetikai központokat támad – még az orosz frontvonalaktól több száz kilométerre is.
UkrajnaTomahawkOroszországfegyverDonald TrumpUSAcélpontEgyesült ÁllamokműveletWashington

A brit lap forrásai szerint Washington nemcsak hírszerzési adatokat ad át Ukrajna vezetésének, hanem részt vesz a támadások megtervezésében is, a cél pedig egyértelmű: nyomás alá helyezni Moszkvát, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.

Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

A források azt is elárulták, hogy a műveletet Donald Trump elnök személyesen is támogatja, és egy „koordinált diplomáciai-katonai nyomásgyakorlás” része. A közös akciók már érezhetően megrázták az orosz üzemanyagpiacot, több orosz finomító részben vagy teljesen leállt az utóbbi hetekben – írja a Lenta.

A hír időzítése nem véletlen: az amerikai és ukrán elnök legutóbbi telefonbeszélgetésén felmerült a Tomahawk cirkálórakéták átadásának lehetősége is – ez pedig végzetes diplomáciai törést okozhat az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatában.

Moszkva már figyelmeztetett: ha Ukrajna amerikai fegyverekkel támad orosz területet, annak „súlyos és visszafordíthatatlan következményei” lesznek.

 

