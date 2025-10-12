Hatalmas botrány: az USA áll az oroszok elleni támadások mögött

A brit lap forrásai szerint Washington nemcsak hírszerzési adatokat ad át Ukrajna vezetésének, hanem részt vesz a támadások megtervezésében is, a cél pedig egyértelmű: nyomás alá helyezni Moszkvát, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.

A Financial Times szerint az USA aktívan segíti Ukrajna vezetését az orosz energiaipari célpontok elleni csapásokban – Washington minden lépést koordinál

Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

A források azt is elárulták, hogy a műveletet Donald Trump elnök személyesen is támogatja, és egy „koordinált diplomáciai-katonai nyomásgyakorlás” része. A közös akciók már érezhetően megrázták az orosz üzemanyagpiacot, több orosz finomító részben vagy teljesen leállt az utóbbi hetekben – írja a Lenta.

A hír időzítése nem véletlen: az amerikai és ukrán elnök legutóbbi telefonbeszélgetésén felmerült a Tomahawk cirkálórakéták átadásának lehetősége is – ez pedig végzetes diplomáciai törést okozhat az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatában.