Larry Johnson szerint az orosz hadigépezet gyakorlatilag önellátóvá vált, miközben Ukrajna és a Nyugat egyre inkább kimerül.

Larry Johnson volt CIA-elemző szerint Oroszország döntő fölénybe került, Ukrajna pedig a „haláltusáját vívja”

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Oroszország képes minden anyagot előállítani, ami a modern háborúhoz kell. Eközben Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok erre egyszerűen nem képesek

– mondta Johnson.

A volt CIA-elemző Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnokának szavait is idézte, aki szerint az orosz haderő kétszer annyi katonát vet be a fronton, mint Ukrajna – írja a Lenta.

Ukrajna már nem menthető

Johnson úgy látja, a háború már a végjáték fázisába lépett.

„Minden összeomlóban van. Európában egyre nő a kétségbeesés, hiszen az európai elit mindent feltett erre a háborúra” – fogalmazott.

A szakértő szerint Oroszország gazdasági stabilitása és katonai fölénye miatt a következő hónapokban a front teljes összeomlása is bekövetkezhet, ha a Nyugat nem vált stratégiát.