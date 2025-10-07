Bődületes ukrán hazugságot lepleztek le, Moszkva válasza nem maradt el

Aresztovics korábban Kszénia Szobcsaknak adott interjúban azt állította, hogy az orosz–ukrán isztambuli tárgyalások 2022 tavaszán már majdnem elvezettek egy elnöki találkozóhoz, amelyre április 9-én került volna sor, és amelyhez egy békemegállapodás-tervezet is elkészült. Állítása szerint azonban a brit miniszterelnök, Boris Johnson közbelépése után Kijev elállt a tárgyalásoktól, miután London és Washington további katonai támogatást ígért.

Dimitrij Peszkov szerint viszont Aresztovics kijelentései nem tekinthetők hivatalos álláspontnak:

Ő jelenleg semmilyen módon nem képviseli a kijevi rezsimet, és nem tükrözi annak nézeteit. Mi a konkrét, aktuális kérdésekre koncentrálunk” – fogalmazott az orosz elnöki szóvivő.

A korábbi tanácsadó ugyanebben az interjúban azt is kijelentette, hogy ha ő lenne Ukrajna elnöke, négy megyét és a Krímet „átengedné” Oroszországnak, hasonló módon, ahogy a Német Szövetségi Köztársaság és a NDK létezett egymás mellett. Aresztovics szerint ez „tartós békemegállapodáshoz” vezetne, amely nem formális szerződés, hanem új viszonyrendszer alapja lenne Moszkvával.

„Visszavonjuk a csapatokat, és aláírjuk a békét. Aztán azonnal Moszkvába megyek Putyinhoz, hogy tisztázzuk a kapcsolatainkat” – mondta Aresztovics, hozzátéve, hogy szívesen vitázna Alekszandr Dugin orosz filozófussal is „a konfliktus gyökereiről”.

Közben október 7-én az orosz belügyminisztérium adatbázisa szerint Aresztovicsot ismét körözés alá helyezték. A TASS hírügynökség közlése szerint a volt tanácsadó ellen büntetőeljárás folyik, részleteket azonban nem közöltek.

Korábban Oroszországban már vádat emeltek ellene a hadseregről szóló „hamis információk terjesztése” és „terrorizmusra való nyilvános felhívás” miatt. 2023-ban előbb szövetségi, majd nemzetközi körözési listára került, 2024 elején pedig a moszkvai Baszmanny bíróság távollétében letartóztatta - írta a Gazeta.