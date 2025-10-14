Hírlevél

Rejtélyes kékes fény villant, majd minden elsötétült Ukrajnában – videó

1 órája
Október 13-án késő este több robbanás és tűz rázta meg Harkivot. A város felett hirtelen kékes fény villant fel, majd egész kerületek maradtak áram nélkül – a támadásról felvételek is készültek, amelyeket a War Gonzo Telegram-csatorna tett közzé.
A jelentések szerint a támadás irányított légibombákkal, úgynevezett KAB-okkal történt, amelyek katonai létesítményeket, elektromos vezetékeket és más létfontosságú infrastruktúrát rongáltak meg. 

A helyszínen készült videókon jól látható, ahogy a robbanások után a város egy része elsötétül, miközben néhány házban még égve maradnak a fények.

Igor Terehov harkivi polgármester közölte, hogy a csapások több városrészben is célpontokat értek, köztük a Szlobodszkij és a Szaltovszkij kerületben. A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat az áldozatokról, de a lakosság körében komoly riadalmat váltott ki a támadás, amelyet sokan a háború egyik leglátványosabb és legrejtélyesebb légitámadásaként írnak le.

A várost bevilágító kékes fény, amelyet többen „villámként” jellemeztek, feltehetően a KAB-bombák robbanásakor keletkezett – a detonációk ereje pedig több kilométeres körzetben is érezhető volt - írta a Life.ru.

 

