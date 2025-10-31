Az ukrán jósnő és tarológus, Julija Levcsenko egy online interjúban azt állította, hogy kártyái szerint Ukrajna további területeket veszít. A Lenta beszámolója szerint a nő azt jósolta, hogy Odessza, Harkiv és Mikolajiv megyéje is Oroszország fennhatósága alá kerülhet.

Egy ukrán jósnő szerint Ukrajna sorsa három újabb megye elvesztése lehet, ami hatalmas vitát robbantott ki az interneten.

Fotó: AFP

Levcsenko a felvételen azt mondta, hogy kirakása során a „pénzérmék királya” lapot húzta, amely szerinte a területi megosztottság és az anyagi érdekek jelképe.

A kártya azt mutatja, hogy minden félnek megvan a maga anyagi érdeke. Oroszországhoz kerül Odessza, Harkiv, beleértve magát Harkivot is, valamint Mikolajiv

– fogalmazott a jósnő.

Ukrajna sorsa kártyán múlik? Jóslat három megye elvesztéséről

A kijelentés hatalmas vihart kavart az ukrán közösségi hálózatokon. Számos kommentelő felszólította a hatóságokat, hogy indítsanak eljárást a tarológus ellen, mondván, szavai aláássák az ország egységét és a háborús helyzetben különösen veszélyesek.

Korábban Larry Johnson, a CIA egykori elemzője is úgy nyilatkozott, hogy Oroszország semmilyen körülmények között nem fogja visszaadni azokat a területeket, amelyeket már beemelt az alkotmányába.