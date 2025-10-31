Az ukrán jósnő és tarológus, Julija Levcsenko egy online interjúban azt állította, hogy kártyái szerint Ukrajna további területeket veszít. A Lenta beszámolója szerint a nő azt jósolta, hogy Odessza, Harkiv és Mikolajiv megyéje is Oroszország fennhatósága alá kerülhet.
Levcsenko a felvételen azt mondta, hogy kirakása során a „pénzérmék királya” lapot húzta, amely szerinte a területi megosztottság és az anyagi érdekek jelképe.
A kártya azt mutatja, hogy minden félnek megvan a maga anyagi érdeke. Oroszországhoz kerül Odessza, Harkiv, beleértve magát Harkivot is, valamint Mikolajiv
– fogalmazott a jósnő.
Ukrajna sorsa kártyán múlik? Jóslat három megye elvesztéséről
A kijelentés hatalmas vihart kavart az ukrán közösségi hálózatokon. Számos kommentelő felszólította a hatóságokat, hogy indítsanak eljárást a tarológus ellen, mondván, szavai aláássák az ország egységét és a háborús helyzetben különösen veszélyesek.
Korábban Larry Johnson, a CIA egykori elemzője is úgy nyilatkozott, hogy Oroszország semmilyen körülmények között nem fogja visszaadni azokat a területeket, amelyeket már beemelt az alkotmányába.