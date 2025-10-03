A publikáció kiemeli, hogy veszélyben lehet az Engelsben található stratégiai rakéta-hordozó bázis is. A térképen jelölt hatótávolságok alapján a Barracuda leghosszabb hatótávú változata képes lehet raktárak, kommunikációs csomópontok vagy elektromos hálózati létesítmények kiiktatására, ugyanakkor „nem alkalmas nagy infrastrukturális célpontok megsemmisítésére” – fogalmaz a Military Chronicle.

A csatorna hangsúlyozza továbbá, hogy az ilyen jellegű csapások hatékonysága közvetlenül függ a kilövések számától és gyakoriságától. Katonai források szerint a Barracuda valószínűleg nem válik „szuperfegyverré”: teljesítménye nagymértékben múlik azon, hogy a gyártó mennyire tudja skálázni a rendszert és csökkenteni az előállítási költségeket.

Ugyanakkor a Telegram-bejegyzés másutt arra hívja fel a figyelmet, hogy a Barracuda indítása nem igényel különleges indítóplatformokat, ami még a technikailag gyengébb konfigurációk esetén is növeli a fenyegetés – írja a Lenta.

Miközben a Nyugat egyre újabb fegyverszállításokkal támogatja Ukrajnát, Oroszország a Valdaj Klub ülésén világossá tette, hogy nem mutat gyengeséget. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta: a multipoláris világ már kialakult, a nyugati szankciók kudarcot vallottak, és Moszkva kész a kapcsolatok teljes helyreállítására az Egyesült Államokkal. Az elnök élesen bírálta a Nyugatot, amely szerinte Ukrajnát saját geopolitikai céljai érdekében használja fel, ugyanakkor üzent Európának is: „Nyugodjanak meg, és végre foglalkozzanak saját problémáikkal.”