Zelenszkij bejelentette: Ukrajna fegyverexportba kezd!

Az orosz invázió óta példátlan ütemben fejlődő ukrán hadiipar most új korszakba léphet. Ukrajna a saját haditechnológiáját kezdi el értékesíteni a világpiacon.
A Védelmi Minisztériumnak az év végéig be kell fejeznie a drónok gyártására és szállítására vonatkozó feladatokat – ideértve az FPV, elfogó és mélycsapásra alkalmas drónokat is. A fegyverexportunk kontrollált programját már a következő hónapban el kell indítani
– írta Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában.
Az ukrán államfő már júniusban előrevetítette: Kijev fegyvergyártó cégei hamarosan nemcsak saját hadseregüket, hanem külföldi partnereket is kiszolgálhatnak, számolt be a kyivindependent.com.
Ukrajna drónipara szárnyal – több mint 200 cég gyárt fegyvereket
Az ukrán védelmi ipar, különösen a dróntechnológia, soha nem látott ütemben fejlődött az orosz invázió óta. Több mint 200 ukrán dróngyártó vállalat jött létre az elmúlt két évben, amelyek olcsó, könnyen módosítható rendszereikkel forradalmasították a modern hadviselést. A most induló exportprogram a felesleges vagy többletben gyártott katonai felszereléseket értékesíti majd külföldön – a bevételekből pedig újabb drónokat és elfogó rendszereket vásárolhat az ország saját védelmére.
Zelenszkij szerint már több afrikai ország is jelezte érdeklődését az ukrán fegyverek iránt, és Kijev már döntött is, melyik lesz az első partnerország. A tervek között szerepel, hogy az Egyesült Államok mellett európai, közel-keleti és afrikai államokkal is kötnek majd exportmegállapodásokat. Ezzel Ukrajna a világ egyik új fegyverexportőrévé válhat, miközben tovább erősíti nyugati szövetségi kapcsolatait.
A Fehér Házban tartott legutóbbi találkozón Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök ugyan tárgyaltak egy úgynevezett „Mega Dealről”, amely Tomahawk rakéták és amerikai fegyverek vásárlásáról szólt volna – de nem született megállapodás. Trump ugyanakkor jelezte: nyitott egy jövőbeli fegyverüzletre, amely amerikai rakétákat és ukrán drónokat is tartalmazhat. A két fél között már egy külön „Drone Deal” is terítéken van, amely ukrán gyártmányú pilóta nélküli rendszerek amerikai importjáról szólna.
Új korszak kezdődik a fegyverpiacon
Szakértők szerint a bejelenés gyökeresen átalakíthatja a nemzetközi fegyverpiacot: Ukrajna – amely eddig segítségre szorult – most saját hadiipari technológiáit kezdheti el értékesíteni. A cél világos: az exportból származó bevételeket visszaforgatni a védelembe, hogy Ukrajna önellátóvá váljon a fegyvergyártásban, és ne legyen teljesen kiszolgáltatva a külföldi szállításoknak.
Dezertálnak az ukrán katonák
Közben egyre súlyosabb válság jelei mutatkoznak az ukrán hadseregben az elhúzó háborúnak: már közel 290 ezer katonával szemben indult eljárás dezertálás vagy engedély nélküli távollét miatt, erről már írtunk az Origón. A valós számok ennél is magasabbak lehetnek. A katonák körében eluralkodott a kimerültség, a bizalomhiány és az elégedetlenség, miközben a kormány hiába próbálta amnesztiával visszacsábítani a szökevényeket – mindössze 29 ezren tértek vissza.
Atomfegyvert is bevet Oroszország?
Oroszország három szakaszra bontott stratégiai műveletben – amelybe akár nukleáris fegyvereket is bevonhat – adna választ az Ukrajna által végrehajtott támadásokra. Az orosz vezetés szerint minden amerikai Tomahawk-csapás Oroszország területe ellen súlyos következményekkel járna, ám Vlagyimir Putyin továbbra is a párbeszéd fontosságát hangsúlyozza, számoltunk be minderről az Origón.