Zelenszkij bejelentette: Ukrajna fegyverexportba kezd!

Az orosz invázió óta példátlan ütemben fejlődő ukrán hadiipar most új korszakba léphet. Ukrajna a saját haditechnológiáját kezdi el értékesíteni a világpiacon.

Ukrajna fegyverexportálásba kezd, jelentette be Volodimir Zelenszkij államfő

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

A Védelmi Minisztériumnak az év végéig be kell fejeznie a drónok gyártására és szállítására vonatkozó feladatokat – ideértve az FPV, elfogó és mélycsapásra alkalmas drónokat is. A fegyverexportunk kontrollált programját már a következő hónapban el kell indítani

– írta Volodimir Zelenszkij a közösségi médiában.

Az ukrán államfő már júniusban előrevetítette: Kijev fegyvergyártó cégei hamarosan nemcsak saját hadseregüket, hanem külföldi partnereket is kiszolgálhatnak, számolt be a kyivindependent.com.

Ukrajna drónipara szárnyal – több mint 200 cég gyárt fegyvereket

Az ukrán védelmi ipar, különösen a dróntechnológia, soha nem látott ütemben fejlődött az orosz invázió óta. Több mint 200 ukrán dróngyártó vállalat jött létre az elmúlt két évben, amelyek olcsó, könnyen módosítható rendszereikkel forradalmasították a modern hadviselést. A most induló exportprogram a felesleges vagy többletben gyártott katonai felszereléseket értékesíti majd külföldön – a bevételekből pedig újabb drónokat és elfogó rendszereket vásárolhat az ország saját védelmére.

Zelenszkij szerint már több afrikai ország is jelezte érdeklődését az ukrán fegyverek iránt, és Kijev már döntött is, melyik lesz az első partnerország. A tervek között szerepel, hogy az Egyesült Államok mellett európai, közel-keleti és afrikai államokkal is kötnek majd exportmegállapodásokat. Ezzel Ukrajna a világ egyik új fegyverexportőrévé válhat, miközben tovább erősíti nyugati szövetségi kapcsolatait.

A Fehér Házban tartott legutóbbi találkozón Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök ugyan tárgyaltak egy úgynevezett „Mega Dealről”, amely Tomahawk rakéták és amerikai fegyverek vásárlásáról szólt volna – de nem született megállapodás. Trump ugyanakkor jelezte: nyitott egy jövőbeli fegyverüzletre, amely amerikai rakétákat és ukrán drónokat is tartalmazhat. A két fél között már egy külön „Drone Deal” is terítéken van, amely ukrán gyártmányú pilóta nélküli rendszerek amerikai importjáról szólna.