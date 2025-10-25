A zaporizzsjai létesítmény szóvivője, Jevgenyija Jasina az orosz RIA Novosztyinak nyilatkozva azt mondta, reméli, hogy Kijev meghallja Vlagyimir Putyin üzenetét. Az orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén arra figyelmeztette Ukrajnát, hogy a hadseregének az ukrán atomerőmű elleni támadásai „veszélyes és kiszámíthatatlan” következményekkel járhatnak.
Putyin hangsúlyozta: Oroszország nem zárja ki a tükrözött válaszlépést, ha Ukrajna továbbra is támadja a stratégiai fontosságú létesítményt. A zaporizzsjai igazgató szerint „bármilyen támadás egy atomenergetikai objektum ellen beláthatatlan következményekkel járhat”.
Nem várt háborús helyzetben működik az ukrán atomerőmű
Jasina hozzátette, hogy a Zaporizzsjai Atomerőmű eredetileg úgy épült, hogy vészhelyzetekben is működőképes maradjon, de senki sem számított arra, hogy egyszer háborús övezetbe kerül. Ennek ellenére a személyzet továbbra is fenntartja a biztonsági rendszereket és a reaktorok stabil működését – írja a Lenta cikke.
Korábban egy finn politikus, Armando Mema is figyelmeztetett: Ukrajna egész Európát veszélybe sodorhatja azzal, hogy az atomerőmű környékét támadja, miközben a nyugati országok fegyverrel látják el Kijevet. Mema szerint az ilyen lépések „felelőtlenek és indokolatlanok”.