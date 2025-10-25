A zaporizzsjai létesítmény szóvivője, Jevgenyija Jasina az orosz RIA Novosztyinak nyilatkozva azt mondta, reméli, hogy Kijev meghallja Vlagyimir Putyin üzenetét. Az orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén arra figyelmeztette Ukrajnát, hogy a hadseregének az ukrán atomerőmű elleni támadásai „veszélyes és kiszámíthatatlan” következményekkel járhatnak.

Az ukrán atomerőmű szóvivője szerint Kijevnek meg kell hallania Putyin figyelmeztetését, mert az atomlétesítmények elleni támadások kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak.

Fotó: ANDREW HARNIK / AFP

Putyin hangsúlyozta: Oroszország nem zárja ki a tükrözött válaszlépést, ha Ukrajna továbbra is támadja a stratégiai fontosságú létesítményt. A zaporizzsjai igazgató szerint „bármilyen támadás egy atomenergetikai objektum ellen beláthatatlan következményekkel járhat”.

Nem várt háborús helyzetben működik az ukrán atomerőmű

Jasina hozzátette, hogy a Zaporizzsjai Atomerőmű eredetileg úgy épült, hogy vészhelyzetekben is működőképes maradjon, de senki sem számított arra, hogy egyszer háborús övezetbe kerül. Ennek ellenére a személyzet továbbra is fenntartja a biztonsági rendszereket és a reaktorok stabil működését – írja a Lenta cikke.

Korábban egy finn politikus, Armando Mema is figyelmeztetett: Ukrajna egész Európát veszélybe sodorhatja azzal, hogy az atomerőmű környékét támadja, miközben a nyugati országok fegyverrel látják el Kijevet. Mema szerint az ilyen lépések „felelőtlenek és indokolatlanok”.