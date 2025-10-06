Ezeknek semmi sem szent: az ukránok besoroztak egy macskát a seregbe – videó

Egy, a közösségi médiában vírusként terjedő felvétel tanúsága szerint úgy tűnik, hogy ukrán katonák, elrabolhattak az út széléről egy ártatlan macskát. Az eset Kijev környékén történt.

Ukrán katonák Zaporizzsja környékén

Fotó: Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP / Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP

Ukrán katonák vitték el

Az említett videón az látszik, amint két, terepmintás katonai ruházatba öltözött férfi kiszáll egy autóból, óvatosan megközelíti a gyanútlan áldozatot, majd megragadják, az autójukhoz sietnek, aztán elhajtanak a macskával. Az állatot a szóbeszéd szerint besorozták a hadseregbe.

Az ügy akkora vihart kavart, hogy az elrabolt macska kapcsán a kijevi regionális TCK is megszólalt. Közleményükben elutasították a macska besorozásával kapcsolatos vádakat, és azokat a „propagandával” hozták összefüggésbe.

Az ukrán toborzóközpont nyilatkozata szerint a videón látható személyek nem TCK egyenruhát viselnek.