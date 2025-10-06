Ezeknek semmi sem szent: az ukránok besoroztak egy macskát a seregbe – videó

Egy, a közösségi médiában vírusként terjedő felvétel tanúsága szerint úgy tűnik, hogy ukrán katonák, elrabolhattak az út széléről egy ártatlan macskát. Az eset Kijev környékén történt.
Az említett videón az látszik, amint két, terepmintás katonai ruházatba öltözött férfi kiszáll egy autóból, óvatosan megközelíti a gyanútlan áldozatot, majd megragadják, az autójukhoz sietnek, aztán elhajtanak a macskával. Az állatot a szóbeszéd szerint besorozták a hadseregbe.
Az ügy akkora vihart kavart, hogy az elrabolt macska kapcsán a kijevi regionális TCK is megszólalt. Közleményükben elutasították a macska besorozásával kapcsolatos vádakat, és azokat a „propagandával” hozták összefüggésbe.
Az ukrán toborzóközpont nyilatkozata szerint a videón látható személyek nem TCK egyenruhát viselnek.