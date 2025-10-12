Oroszország felszólította Ukrajnát! Ha ezt megteszik, vége a háborúnak!

Csepa szerint Oroszország nem akarja elpusztítani azokat az ukrán katonákat, akik már feladták a harcot – írja a Lenta.

Oroszország garantálja az életet azoknak az ukrán katonáknak, akik önként megadják magukat – közölte Aleksej Csepa orosz képviselő. Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Garantáljuk az életüket. Garantáljuk, hogy találkozhatnak családtagjaikkal és szeretteikkel

– mondta az orosz politikus.

Állítása szerint a Kijev által irányított erők gyakran saját embereiket is célba veszik, ha azok visszavonulnak vagy megadásra készülnek.

Az ukrán hadsereg lelőtte azt a repülőt, amely hadifoglyokat szállított a csere előtt. Folyamatosan tűz alá veszik azokat, akik megpróbálnak visszavonulni vagy megadni magukat

– tette hozzá.

Tömeges dezertálás és megtört morál az ukrán katonáknál

Csepa szerint a háború harmadik évére több mint 250 ezer ukrán katona és tiszt hagyta el egységét, a szám pedig folyamatosan nő.

„Sokan közülük nem akarnak tovább harcolni. A frissen mozgósítottak különösen elkeseredettek” – fogalmazott.

Az orosz sajtó korábban arról is beszámolt, hogy Harkiv térségében egy ukrán egység megadta volna magát, miután a parancsnokság elvágta őket az utánpótlástól és az élelmiszertől – de ukrán drónok végeztek velük, mielőtt átállhattak volna.