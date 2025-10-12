Csepa szerint Oroszország nem akarja elpusztítani azokat az ukrán katonákat, akik már feladták a harcot – írja a Lenta.
Garantáljuk az életüket. Garantáljuk, hogy találkozhatnak családtagjaikkal és szeretteikkel
– mondta az orosz politikus.
Állítása szerint a Kijev által irányított erők gyakran saját embereiket is célba veszik, ha azok visszavonulnak vagy megadásra készülnek.
Az ukrán hadsereg lelőtte azt a repülőt, amely hadifoglyokat szállított a csere előtt. Folyamatosan tűz alá veszik azokat, akik megpróbálnak visszavonulni vagy megadni magukat
– tette hozzá.
Tömeges dezertálás és megtört morál az ukrán katonáknál
Csepa szerint a háború harmadik évére több mint 250 ezer ukrán katona és tiszt hagyta el egységét, a szám pedig folyamatosan nő.
„Sokan közülük nem akarnak tovább harcolni. A frissen mozgósítottak különösen elkeseredettek” – fogalmazott.
Az orosz sajtó korábban arról is beszámolt, hogy Harkiv térségében egy ukrán egység megadta volna magát, miután a parancsnokság elvágta őket az utánpótlástól és az élelmiszertől – de ukrán drónok végeztek velük, mielőtt átállhattak volna.