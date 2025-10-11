Tyihij szerint Moszkva a múltban kétszer is megszegte a sporthoz kapcsolódó fegyverszünetet: Grúzia 2008-as és Ukrajna 2022-es megtámadásakor.

Itt a totális ukrán fordulat, erre várt az egész világ!

Fotó: AFP

Mint fogalmazott:

Úgy véljük, az olasz miniszter kezdeményezése arra is irányul, hogy Oroszországot végre a béke felé, valódi diplomáciai lépések irányába terelje.

A szóvivő hozzátette, Kijev már most kész lenne tűzszünetre, „nem kell megvárni februárt.”

A javaslatot Antonio Tajani olasz külügyminiszter terjesztette elő, aki az ENSZ-ben azt indítványozta, hogy a 2026-os olimpia idejére világszintű fegyverszünetet hirdessenek minden háborúban, így Ukrajnában és a Közel-Keleten is. Tajani szerint az ötlet „a béke melletti egységet” szimbolizálná, és illeszkedik Donald Trump amerikai elnök közel-keleti békekezdeményezéséhez.

A moszkvai külügy viszont felháborodott a kijevi kijelentéseken. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette:

„Úgy tűnik, az ukrán külügy szóvivője mindent összekevert a fejében. Azt állítani, hogy Oroszország megszegte az olimpiai tűzszünetet, teljes tévedés.”

Zaharova emlékeztetett arra, hogy 2009-ben az Európai Unió vizsgálóbizottsága is megállapította: a dél-oszétiai konfliktust nem Oroszország, hanem Mihail Szaakasvili akkori grúz elnök robbantotta ki.

A diplomata szerint az ukrán külügy újabb kísérletet tett arra, hogy „meghamisítsa a közelmúlt történetét”, és a nyugati közvéleményt Oroszország ellen hangolja.

Moszkva ugyanakkor üdvözölte az olasz olimpiai fegyverszüneti kezdeményezést, és hangsúlyozta: Oroszország „mindig a béke és a sport semlegességének elvét” képviseli – írta a Lenta.