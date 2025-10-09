Az ultrafeldolgozott élelmiszerek nem csupán a klasszikus értelemben vett gyorsételeket jelentik, mint a fagyasztott pizza vagy a chips, hanem meglepő módon olyan termékeket is, amelyekről sokan azt hiszik, hogy egészségesek. Ezek közé tartozik például a csomagolt müzliszelet, a sportital vagy tartós kenyér – írja az Independent.

Sokan egészségesnek hiszik, de valójában ezek is ultrafeldolgozott élelmiszerek

Egy új kutatás azt vizsgálta, hogy az egészségesnek vélt ultrafeldolgozott élelmiszerek milyen negatív hatással lehetnek a szervezetre. A kutatás több mint 6000 kanadai felnőtt étrendi és egészségügyi adatain alapul, és rámutat arra, hogy ezek az élelmiszerek hosszú távon növelhetik a szívroham, a stroke és más egészségügyi problémák kialakulásának kockázatát.

Hogyan károsítják az ultrafeldolgozott élelmiszerek az egészséget?

A probléma nem csupán a kalóriában vagy a hozzáadott só, cukor és zsír mennyiségében rejlik, már maga az előállítás módja is számít. Egy egészségesnek tűnő joghurt például valóban tápláló lehet, de ha hozzáadott cukros gyümölcsöt, tartósítószert vagy mesterséges aromát tartalmaz, az már az egészségre káros lehet.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerekhez használt adalékanyagok – amelyek hosszabb eltarthatóságot, élénkebb színeket és intenzívebb ízeket biztosítanak – hormonális egyensúlyzavarokhoz és gyulladásos reakciókhoz vezethetnek.

A felmérések azt mutatják, hogy a fogyasztók egyre gyakrabban helyettesítik a zöldségeket és gyümölcsöket ultrafeldolgozott élelmiszerekkel. Ez érthető, hiszen a csomagolás gyakran az egészséges összetevőket hangsúlyozza: a müzliszelet például rostforrásnak, a sportital elektrolit- vagy D-vitamin-forrásként van reklámozva.

A modern élelmiszeripar, amelyet nagyméretű multinacionális cégek uralnak, inkább az eladásra koncentrál, mint a fogyasztók egészségére. Emiatt gyakran nehéz átlátni, valójában mit tartalmaznak a polcokon található csomagolt élelmiszerek.

Ultrafeldolgozott élelmiszerek, melyeket a legtöbben egészségesnek hisznek: