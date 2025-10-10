Nagy a baj! Potyognak az űrből Musk műholdjai

Elon Musk űripari cége, a SpaceX már több ezer Starlink műholdat állított Föld körüli pályára, hogy globális internetszolgáltatást biztosítson.

Egyre több műholdal kering az űrben

Fotó: MANUEL MAZZANTI / NurPhoto

Ám ezek az eszközök nem örök életűek: átlagosan öt év után visszatérnek a légkörbe, ahol el kellene égniük.

Azonban egyre gyakoribbá válik, hogy naponta egy-két műhold zuhan vissza, és bár a legtöbbjük valóban elég, a légkörbe jutó fémrészecskék és más anyagok potenciálisan károsíthatják az ózonréteget – írja a Futurism.

Egyre több lesz az űrszemét

A Smithsonian Intézet híres asztrofizikusa, Jonathan McDowell szerint a műholdak tömeges visszahullása hosszú távon veszélyt jelenthet a Föld környezetére. Emellett a jövőben egyre nő annak a valószínűsége, hogy egy-egy darab nem ég el teljesen, és elérheti a felszínt is. Ugyanakkor a probléma nem csupán a Starlinket érinti. Más cégek – például az Amazon, a kínaiak – is hasonló terveket szövögetnek, így a következő években akár több tízezer műhold is keringhet majd a Föld körül. Ez nemcsak a légkörre, de az űrbiztonságra is komoly kockázatot jelenthet, főként a Kessler-szindróma miatt: ha túl sok műhold ütközik vagy darabolódik szét, az kontrollálhatatlan láncreakciót indíthat el az űrben, sok lehet az űrszemét.

Bár a műholdas internet fontos technológiai áttörés, egyre sürgetőbb, hogy nemzetközi szabályozás szülessen a fenntartható űrhasználatra – mielőtt a Föld körüli pályákból valóban szeméttelep lesz.