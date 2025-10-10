Hírlevél

SpaceX

Nagy a baj! Potyognak az űrből Musk műholdjai

Naponta egy-két Starlink műhold robban le az űrből – figyelmeztet az Smithsonian Intézet asztrofizikusa, rámutatva, hogy a gyorsan növekvő műholdflották súlyos környezeti kockázatot jelentenek az űrben és a légkörben egyaránt. Elon Musk cége rengeteg űrszemetet termel.
Elon Musk űripari cége, a SpaceX már több ezer Starlink műholdat állított Föld körüli pályára, hogy globális internetszolgáltatást biztosítson.

műhold A ULA Atlas V - 551 rocket lifts off from launch pad 41 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida, carrying the first 27 satellites for Amazon's Kuiper Project. The Kuiper Constellation provides broadband Internet services around the world, in direct competition with Starlink. (Photo by Manuel Mazzanti/NurPhoto) (Photo by Manuel Mazzanti / NurPhoto / NurPhoto via AFP), űr
Egyre több műholdal kering az űrben
Fotó: MANUEL MAZZANTI / NurPhoto

Ám ezek az eszközök nem örök életűek: átlagosan öt év után visszatérnek a légkörbe, ahol el kellene égniük. 

Azonban egyre gyakoribbá válik, hogy naponta egy-két műhold zuhan vissza, és bár a legtöbbjük valóban elég, a légkörbe jutó fémrészecskék és más anyagok potenciálisan károsíthatják az ózonréteget – írja a Futurism.

Egyre több lesz az űrszemét

A Smithsonian Intézet híres asztrofizikusa, Jonathan McDowell szerint a műholdak tömeges visszahullása hosszú távon veszélyt jelenthet a Föld környezetére. Emellett a jövőben egyre nő annak a valószínűsége, hogy egy-egy darab nem ég el teljesen, és elérheti a felszínt is. Ugyanakkor a probléma nem csupán a Starlinket érinti. Más cégek – például az Amazon, a kínaiak – is hasonló terveket szövögetnek, így a következő években akár több tízezer műhold is keringhet majd a Föld körül. Ez nemcsak a légkörre, de az űrbiztonságra is komoly kockázatot jelenthet, főként a Kessler-szindróma miatt: ha túl sok műhold ütközik vagy darabolódik szét, az kontrollálhatatlan láncreakciót indíthat el az űrben, sok lehet az űrszemét.

Bár a műholdas internet fontos technológiai áttörés, egyre sürgetőbb, hogy nemzetközi szabályozás szülessen a fenntartható űrhasználatra – mielőtt a Föld körüli pályákból valóban szeméttelep lesz.

 

