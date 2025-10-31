A világ csak találgat: miért vitt magával az űrmisszió egereket, és mit akarnak velük csinálni?

Pénteken elindult a Sencsou-21 űrhajó, fedélzetén három tajkonautával, akik a Tienkung (Mennyei palota) nevű kínai űrállomás következő személyzetét alkotják. A űrmisszió célja, hogy új tudományos és biológiai kísérleteket hajtsanak végre — köztük Kína első rágcsálókkal végzett űrkísérletét is.
A legénység tagjai: Csang Lu ezredes, a küldetés parancsnoka, valamint Vu Fej repülési mérnök és Csang Hung-csang küldetésspecialista. A tajkonauták mintegy hat hónapot töltenek a Tienkung fedélzetén, ahol 27 új projektet végeznek majd el, főként az űrorvostan és biotechnológia területén.
Űregerek a világűrben: különleges kísérlet a Tienkung fedélzetén
A legnagyobb érdeklődést az a tudományos kísérlet váltotta ki, amely során négy egér — két hím és két nőstény — is az űrállomásra utazott. Han Pej, a Kínai Tudományos Akadémia mérnöke szerint az „űregerek” viselkedését és fiziológiai reakcióit figyelik majd a súlytalanság környezetében.
A kísérlet célja, hogy megértsék, miként alkalmazkodnak a kisemlősök a zárt, gravitációmentes térhez, ami kulcsfontosságú lépés lehet a jövőbeni hosszú távú emberes űrrepülésekhez.
A kínai űrmisszió távlatos célja: a Hold meghódítása
A kínai űrprogram 2003 óta folyamatosan fejlődik, és Peking nem titkolt célja, hogy 2030-ra embert juttasson a Holdra. Az ilyen űrmissziók során megszerzett tapasztalatok kulcsfontosságúak lehetnek a hosszú távú űrutazások és bolygóközi kutatások szempontjából.
A Sencsou-21 indulásával Kína ismét megerősítette, hogy a globális űrverseny egyik meghatározó szereplője — miközben az Egyesült Államok és magáncégek, például a SpaceX, szintén új mérföldkövekért küzdenek.
Látványos, ugyanakkor precízen megtervezett folyamat zár le minden űrmissziót: a visszatérés a Nemzetközi Űrállomásról.
Legutóbb egy Axiom Space-küldetés legénysége mutatta meg, hogyan zajlik a hazatérés – és ez jól példázza, mi vár azokra az űrhajósokra is, akik most készülnek elhagyni az ISS-t.