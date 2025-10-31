A világ csak találgat: miért vitt magával az űrmisszió egereket, és mit akarnak velük csinálni?

Pénteken elindult a Sencsou-21 űrhajó, fedélzetén három tajkonautával, akik a Tienkung (Mennyei palota) nevű kínai űrállomás következő személyzetét alkotják. A űrmisszió célja, hogy új tudományos és biológiai kísérleteket hajtsanak végre — köztük Kína első rágcsálókkal végzett űrkísérletét is.

A kínai űrmisszió új korszakot nyit az űrkutatásban — a Sencsou-21 fedélzetén először utaznak egerek a Tienkung űrállomásra Fotó:Illusztráció/Unsplash

A legénység tagjai: Csang Lu ezredes, a küldetés parancsnoka, valamint Vu Fej repülési mérnök és Csang Hung-csang küldetésspecialista. A tajkonauták mintegy hat hónapot töltenek a Tienkung fedélzetén, ahol 27 új projektet végeznek majd el, főként az űrorvostan és biotechnológia területén.

Űregerek a világűrben: különleges kísérlet a Tienkung fedélzetén

A legnagyobb érdeklődést az a tudományos kísérlet váltotta ki, amely során négy egér — két hím és két nőstény — is az űrállomásra utazott. Han Pej, a Kínai Tudományos Akadémia mérnöke szerint az „űregerek” viselkedését és fiziológiai reakcióit figyelik majd a súlytalanság környezetében.

Az eddigi legfiatalabb kínai űrhajóssal és két társával ezúttal egerek is utaznak a Tienkung Űrállomásra.https://t.co/A4Kunx4klC — SpacejunkieH (@SpacejunkieH) October 31, 2025

A kísérlet célja, hogy megértsék, miként alkalmazkodnak a kisemlősök a zárt, gravitációmentes térhez, ami kulcsfontosságú lépés lehet a jövőbeni hosszú távú emberes űrrepülésekhez.

A kínai űrmisszió távlatos célja: a Hold meghódítása

A kínai űrprogram 2003 óta folyamatosan fejlődik, és Peking nem titkolt célja, hogy 2030-ra embert juttasson a Holdra. Az ilyen űrmissziók során megszerzett tapasztalatok kulcsfontosságúak lehetnek a hosszú távú űrutazások és bolygóközi kutatások szempontjából.

A Sencsou-21 indulásával Kína ismét megerősítette, hogy a globális űrverseny egyik meghatározó szereplője — miközben az Egyesült Államok és magáncégek, például a SpaceX, szintén új mérföldkövekért küzdenek.

Látványos, ugyanakkor precízen megtervezett folyamat zár le minden űrmissziót: a visszatérés a Nemzetközi Űrállomásról.

