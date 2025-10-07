Erre senki sem számított, ez az ország lett az USA legnagyobb ellensége

A kínai Sohu elemzése szerint az Egyesült Államok legnagyobb kihívása ma már nem Oroszországból vagy Kínából érkezik, hanem egy régi szövetségestől: Japántól. A portál szakértői úgy vélik, hogy a szigetország csendben, de következetesen nőtt fel a világ vezető hatalmai közé, és technológiai, gazdasági, valamint katonai téren is egyre inkább veszélyezteti Washington globális befolyását.

Új riválisa van az Egyesült Államoknak

Fotó: THEOPLIS STEWART II / United States Naval Forces Centr

A cikk rámutat, hogy miközben Oroszország továbbra is komoly katonai erővel és jelentős nukleáris potenciállal rendelkezik, Kína pedig az ipar és a technológia terén őrzi vezető szerepét, a valódi, rejtett fenyegetést Japán jelenti. A szakértők szerint a második világháború után az Egyesült Államok védelme alá került ország évtizedekig a háttérben maradt, mostanra azonban a világ harmadik legnagyobb gazdaságává vált, és újra globális ambíciókat dédelget.

A japán önvédelmi erők mára jóval túlnőttek eredeti szerepükön.

A Sohu megjegyzi, hogy a japán helikopter-hordozók gyakorlatilag repülőgép-hordozóként működnek, hiszen képesek F–35-ös vadászgépek fogadására. Emellett Tokió aktívan fejleszti rakétaarzenálját, és folyamatosan modernizálja haditengerészetét és légierőjét. A technológiai fejlesztések terén sem marad el: Japán továbbra is meghatározó szereplő a chipgyártásban, a robotikában és a precíziós gépészetben, és mindinkább függetleníti magát az amerikai technológiától – ez pedig, a kínai elemzők szerint, egyre nagyobb aggodalmat kelt Washingtonban.

A japán ambíciók ugyanakkor gazdasági és politikai nehézségekbe ütköznek.

A Bloomberg adatai szerint az Egyesült Államok által bevezetett 25 százalékos vámok súlyosan érintették a japán exportot, amely hagyományosan nagyban függött az amerikai piactól. Takafumi Fujita, a Meiji Kutatóintézet elemzője szerint a japán vállalatok most igyekeznek csökkenteni amerikai kitettségüket, ami hosszabb távon akár a két ország közötti kereskedelem visszaeséséhez is vezethet.

A belpolitikai helyzet sem kedvez Tokiónak: Sigeru Isiba miniszterelnök lemondása a társadalom kiábrándultságát jelezte. Valerij Kisztanov, az Orosz Tudományos Akadémia Japán-kutató központjának vezetője úgy fogalmazott, hogy a Liberális Demokrata Párt évtizedek óta uralja az országot, de ma már „olyan, mint a Szovjetunió Kommunista Pártja a hanyatlás éveiben” – belső zavarokkal és vezetési válsággal küzd, amit csak az ellenzék gyengesége tart felszínen.