Te jó isten! Mi lesz itt? Üstökös közelít a Nap felé – a tudósok döbbenten figyelik

A Kanári-szigeteken működő Two-Meter Twin Telescope augusztusi felvételein jól látható, hogy az égitest magjából egy több kilométer hosszú anyagsugár tör elő – ám a megszokott iránnyal ellentétben, ez éppen a Nap felé mutat – tájékoztat a DailyMail. Ez a viselkedés teljesen ellentmond az üstökösök fizikájának, hiszen azok farka általában a napszél hatására kifelé, a Nap ellenkező irányába áll.

Az üstökös, amely nem engedelmeskedik a fizika törvényeinek (a kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

A Harvard professzora, Avi Loeb úgy fogalmazott:

Ez olyan, mintha lefényképezne egy macskát, majd észrevenné, hogy a farka a homlokából nő ki.”

Szerinte az anomália akár új fizikai folyamatot is jelezhet, de nem zárható ki az sem, hogy az égitest nem teljesen természetes eredetű.

Lehet, hogy az üstökös nem is az, aminek látszik?

A tudósok több magyarázatot is felvetettek.

Elképzelhető, hogy az üstökös nagy, nehéz részecskéket bocsát ki, amelyekre a napsugárzás kevésbé hat.

Más elmélet szerint egy eddig ismeretlen gázkibocsátási mechanizmus működik a felszínén.

Loeb professzor viszont tovább merészkedik: szerinte akár egy technológiai eredetű objektumról is szó lehet – egyfajta „kozmikus trójai falóról”, amely mesterséges szondaként viselkedik.

A Nap közelsége dönt majd a rejtélyről

A 3I/ATLAS október 29-én közelíti meg legjobban a Napot.

Ha valóban hagyományos üstökös, az erős hőhatás következtében szét kellene esnie kisebb darabokra.

Az Európai Űrügynökség (ESA) Jupiter körül keringő szondája, a Juice különleges pozícióból fogja figyelni a folyamatot, és november végéig adatokat gyűjt az égitest viselkedéséről.

Ha az üstökös nem esik szét, hanem – Loeb elmélete szerint – „mini szondákat bocsát ki”, az valóban átírhatja a tudományos tankönyveket.

A NASA azonban továbbra is kitart amellett, hogy a 3I/ATLAS természetes eredetű.