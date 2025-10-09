Történelmi pillanat, egy másik csillagrendszerből érkező üstököst kaptak lencsevégre

A csillagászok ritka és különleges pillanatot örökítettek meg: az 3I/ATLAS nevű üstökös elhaladt a Mars közelében, miközben két európai űrszonda, az ExoMars Trace Gas Orbiter és a Mars Express különleges felvételeket készített a jelenségről. Ez az üstökös azért is különleges, mert ez a harmadik olyan ismert intersztelláris objektum – olyan égitest, amely nem a Naprendszerben keletkezett –, amely a Naprendszeren kívülről érkezett – írja az ABC News.

Az üstökös közel 30 millió kilométerre közelítette meg a Mars körül keringő szondákat. Bár a kamerák eredetileg a bolygó fényes felszínének vizsgálatára készültek, ezért komoly kihívást jelentett egy ennyire halvány égitest megörökítése, hiszen az üstökös fénye tíz- vagy akár százezerszer gyengébb, mint a megszokott célpontoké.

A képeken jól kivehető az üstökös jeges-sziklás magja és a körülötte lévő porból és gázból álló fénylő burok.

A kutatók szerint ez lehet az eddigi legidősebb megfigyelt üstökös, akár hárommilliárd évvel is idősebb lehet, mint maga a Naprendszer.

Az üstökös felfedezése már önmagában szenzáció, hiszen az ilyen objektumok rendkívül ritkák, és értékes információkat hordoznak a csillagászat számára. A 3I/ATLAS üstököst július 1-jén fedezték fel Chilében az Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System segítségével.