Manhattan méretű üstökös tartja rettegésben a NASA tudósait

A 3I/ATLAS nevű, Manhattan méretű üstökös szokatlan viselkedése az elmúlt hónapokban felkeltette a NASA és a Nemzetközi Aszteroidafigyelő Hálózat (IAWN) figyelmét. A júliusban felfedezett objektum nemcsak méretével, hanem azzal is kitűnik, hogy olyan anyagokat bocsát ki, amelyeket korábban csak emberi gyártás során figyeltek meg - számol be a New York Post.
Üstökös, amely felkavarta a tudományos világot
A Harvard Egyetem asztrofizikusa, Avi Loeb szerint az üstökös másodpercenként 4 gramm nikkelt juttat a világűrbe, miközben vasat egyáltalán nem tartalmaz – ez az eddigi megfigyelések alapján példátlan. A nikkel-tetrakarbonil nevű ötvözetet korábban kizárólag ipari körülmények között, laborokban állították elő.
A szokatlan kémiai összetétel mellett a 3I/ATLAS rendellenes gyorsulást és pályaváltozást is mutat. Loeb szerint ez akár arra is utalhat, hogy az objektum nem természetes eredetű.
A kutató elmélete szerint az üstökös „gravitációs manővert” hajthat végre, a Nap erejét kihasználva, hogy módosítsa sebességét és irányát – hasonlóan egy űrhajóhoz.
Bár ez a feltételezés sokak szerint merész, az IAWN komolyan veszi a jelenséget, november 27. és január 27. között globális megfigyelési kampányt indít, hogy pontosítsák az üstökös helyzetét és mozgását.
Az IAWN szerint egyelőre nincs ok pánikra – a megfigyelések célja, hogy a jövőben pontosabban észlelhessék a Földre potenciálisan veszélyes objektumokat.
A 3I/ATLAS néhány napon belül eléri a Naphoz legközelebbi pontját, majd lassan eltűnik a távcsövek látómezejéből. Ez a „manőver” a tudósok szerint döntő lehet abban, hogy kiderüljön: az égitest csupán egy különös fizikai jelenség, vagy valami sokkal több.