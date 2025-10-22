Ezzel az apró szokással csökkentheti a stroke és a szívbetegség kockázatát

A megfelelő étkezési szokások nemcsak az elfogyasztott ételek minőségétől függnek, hanem attól is, mikor eszünk – a vacsora hét óra előtt fogyasztása ugyanis csökkentheti a szívbetegség és a stroke kockázatát. A legújabb kutatások szerint a nap első és utolsó étkezésének időpontja jelentősen befolyásolja az emésztést, az alvást és a szervezet anyagcseréjét – írja a Times of India.
Egy 103 389 felnőtt részvételével készült francia tanulmány (NutriNet-Santé) azt vizsgálta, hogy a nap folyamán mikor étkeznek az emberek, és hogyan hat ez a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Az eredmények szerint a késői első és utolsó étkezés – különösen a vacsoraidő 21 óra után – 28 százalékkal növelheti a stroke kockázatát a korai vacsorát fogyasztókhoz képest.
A kutatók megfigyelték, hogy a korai vacsora előnyei különösen a nőknél erőteljesebbek, és a hosszabb éjszakai böjt szintén csökkenti az ischaemiás stroke kialakulásának esélyét. Fontos azonban, hogy a nap folyamán elfogyasztott étkezések száma nem befolyásolta a szívbetegség kockázatát.
Vacsora hét óra előtt: mik az előnyei?
A vacsora hét óra előtt fogyasztása segíti a szervezet cirkadián ritmusát – a belső biológiai óra szabályozza az emésztést, a vérnyomást, a vércukorszintet és a koleszterinszintet. A tanulmány szerint a nap első és utolsó étkezésének időpontja szinkronban tartja a szervezet bioritmusát, különösen a máj, a szív, a vese és a hasnyálmirigy működését.
A kutatók kiemelik, hogy a hosszabb éjszakai böjt a stroke és más cerebrovaszkuláris betegségek kockázatát csökkentheti, míg az étkezések száma a nap során nem befolyásolja a szívbetegség kialakulásának esélyét.
A kutatások arra is rámutatnak, hogy a késő esti étkezés növelheti a stresszt és zavarhatja az alvást, míg a korai vacsora elősegíti a kiegyensúlyozott táplálkozást és a megfelelő emésztést. A szakértők szerint a szervezet belső működésének tiszteletben tartása fontos a hosszú távú szív- és érrendszeri egészség szempontjából.
Sok előnnyel jár, ha időben vacsorázunk:
- Csökkenti a szívbetegség és stroke kockázatát
- Javítja az emésztést és az alvás minőségét
- Segít a vércukorszint, a vérnyomás és a koleszterinszint optimalizálásában
- Támogatja a szervezet cirkadián ritmusát és az anyagcserét