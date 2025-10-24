Ó, jajj! Két orosz harci gép hatolt be a NATO-légterébe

A két gép mintegy 700 méterre hatolt be Litvánia területére, és körülbelül 18 másodpercig tartózkodott ott. A litván hadsereg szerint a történtekre reagálva két spanyol Eurofighter vadászgépet is riasztottak.

Két harci vadászgép NATO légtérben.

Fotó: NurPhoto/AFP

A Kreml reagált a vadászgépekre

Moszkva tagadta a vádakat. Az orosz védelmi minisztérium a Telegramon közölte, hogy a Szu–30-as vadászgépek Kalinyingrád exklávéja felett hajtottak végre tervezett gyakorlórepüléseket, és más országok határát nem sértették meg. Ezt – mint írták – „objektív ellenőrzési eszközök” is megerősítették.

Gitanas Nausėda litván államfő „kirívó nemzetközi jogsértésnek és Litvánia területi integritásának megsértésének” nevezte az esetet. Hangsúlyozta, hogy a történtek ismét rámutatnak a légvédelem megerősítésének szükségességére. Az elnök bejelentette, hogy a litván külügyminisztérium bekéret egy képviselőt az orosz nagykövetségről.

A miniszterelnök, Inga Ruginienė a Facebookon nyugtatta a lakosságot: „A helyzet teljes mértékben ellenőrzés alatt van.”

Az incidens újabb láncszeme annak a sorozatnak, amelyben orosz repülőgépek megsértették a NATO-tagállamok légterét, növelve ezzel a feszültséget Európában. Szeptember 19-én orosz harci repülők hatoltak be Észtország légterébe, és orosz katonai drónok is többször megsértették a NATO keleti határvonalának légterét.

Az észt hatóságok szerint akkor három, fegyverrel felszerelt MiG–31-es repülőgép 12 percen át repült Észtország felett a Balti-tenger térségében. A történtek miatt Észtország sürgős ENSZ Biztonsági Tanácsi ülést és a NATO-szövetségesekkel való konzultációt is kezdeményezett a szerződés 4. cikke alapján.

A későbbi NATO-nyilatkozatban a katonai szövetség figyelmeztette Oroszországot: további határsértések esetén erővel is válaszolhat.

Észtország, Lettország és Litvánia nem rendelkezik saját harci repülőkkel, ezért 2004 óta a NATO látja el a balti légtér védelmét. A szövetség tagjai rotációs alapon telepítenek vadászgépeket és személyzetet a térségbe, melyek a litvániai Šiauliai és az észtországi Ämari katonai repülőtereken állomásoznak.