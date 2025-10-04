Hírlevél

Súlyos vádak: Zelenszkij halálra ítélte a katonáit

Különleges égi látvány közeleg: ilyen lesz idén a vadászhold!

Az őszi égbolt mindig tartogat látványos meglepetéseket, ezek közül pedig az egyik legkülönlegesebb a vadászhold. A vadászhold októberben (ritkábban novemberben) ragyogja be az eget, és régóta fontos szerepet tölt be a népi hagyományokban és a csillagászati megfigyelésekben.
Ez a telihold nem csupán szépsége miatt különleges, hanem praktikus jelentősége miatt is, hiszen fényével évszázadok óta segíti az emberek mindennapi életét. A vadászhold az aratási holdat követő telihold, amely rendszerint októberben tűnik fel. 

vadászhold - The Full Moon of the Hunter is in the cloudy sky near Andria, Apulia, on October 17, 2024. (Photo by Davide Pischettola/NurPhoto) (Photo by Davide Pischettola / NurPhoto via AFP)
Vadászhold: az év egyik legmisztikusabb csillagászati jelensége
Fotó: DAVIDE PISCHETTOLA / NurPhoto / AFP

Nevét onnan kapta, hogy a korai időkben az emberek ilyenkor, a betakarítást követően indultak vadászatra: a holdfény megvilágította a mezőket, így könnyebben lehetett elejteni a nyáron felhizlalt vadakat. A jelenség elnevezése a 18. század elején terjedt el, és mára az amerikai folklórban és az európai hagyományokban egyaránt fontos szerepet kapott.

A vadászhold különlegessége

Bár minden telihold napnyugta körül kel fel, a vadászhold esetében a holdkelte naponta átlagosan csak 30–40 perccel tolódik későbbre (a megszokott 50 perc helyett). 

Ez azt eredményezi, hogy az őszi esték hosszan megvilágítottak maradnak: rövid a sötét időszak a napnyugta és a holdkelte között.

Ez a jelenség tette lehetővé a mezőgazdasági munkák és a vadászat hatékonyabb folytatását a múltban.

A vadászhold hagyományai és ünnepei

A vadászholdhoz számos kulturális esemény és ünnep kapcsolódik világszerte. Az őslakos amerikai törzsek számára a vadászhold fontos tájékozódási pont volt a téli felkészülésben, míg Európában a betakarítás utáni időszakhoz kötődött a jelentősége. 

  • Indiában a Sharad Purnima fesztivál esik erre az időszakra, amely a holdfény és a bőség ünnepe. 
  • Az Egyesült Államokban pedig ma is megtartják a „Feast of the Hunter’s Moon” fesztivált, amely az őszi hagyományokat idézi meg.

A vadászhold egyszerre természeti és kulturális jelenség, amely az ősz egyik legkülönlegesebb égi látványosságát nyújtja.

Bár csillagászati értelemben nem fényesebb vagy nagyobb más teliholdaknál, mégis sajátos helyet foglal el a hagyományokban, mivel fényével évszázadok óta megkönnyíti az emberek életét és ünnepeit.

 

