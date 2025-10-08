Bámulatos látványt nyújtott a vadászhold, lenyűgöző fotókon az égi jelenség

Mint ahogy arról az Origo többször is írt: a 2025-ös vadászhold egyben szuperhold is volt, ami azt jelenti, hogy a Hold a Földhöz legközelebb eső pontján, az úgynevezett perigeumban tartózkodott, amikor elérte a telihold fázisát. Ilyenkor a Hold akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek látszik, mint máskor. Amikor a horizont közelében kel fel, a légköri „holdillúzió” miatt még hatalmasabbnak tűnik, így az októberi szuperhold különösen látványos élménnyel szolgált szerte a világon.

Vadászhold Ankarában

Fotó: Omer Taha Cetin / Anadolu via AF / Omer Taha Cetin / Anadolu via AF

Magyarországon október 7-én 05:49-kor érte el a teljes fényességét.

Nemcsak a fénye, a története is különleges a vadászholdnak

A vadászholdnak nemcsak a fénye, hanem a története is különleges. Nevét az észak-amerikai őslakos törzsektől és a korai európai telepesektől kapta, akik az októberi teliholdat a vadászidényhez kapcsolták. A betakarítás után a földek megtisztultak, a növényzet megfogyatkozott, így könnyebb volt megfigyelni és elejteni az állatokat, mielőtt beköszöntött a tél. A fényes, narancsos színvilágú hold segítette a vadászokat a hosszú, éjszakai portyák során, innen ered a vadászhold elnevezés.

A képre kattintva galéria nyílik: