Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

vadászhold

Bámulatos látványt nyújtott a vadászhold, lenyűgöző fotókon az égi jelenség

Fantasztikus látványt nyújtott világszerte 2025 első szuperholdja. A hagyományok szerint vadászholdként ismert égi jelenség október egyik legfényesebb teliholdja volt.
vadászholdlátványégi jelenség

Mint ahogy arról az Origo többször is írt: a 2025-ös vadászhold egyben szuperhold is volt, ami azt jelenti, hogy a Hold a Földhöz legközelebb eső pontján, az úgynevezett perigeumban tartózkodott, amikor elérte a telihold fázisát. Ilyenkor a Hold akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek látszik, mint máskor. Amikor a horizont közelében kel fel, a légköri „holdillúzió” miatt még hatalmasabbnak tűnik, így az októberi szuperhold különösen látványos élménnyel szolgált szerte a világon. 

Ankarában is szenzációs látványt nyújtott a vadászhold
Vadászhold Ankarában
Fotó: Omer Taha Cetin / Anadolu via AF / Omer Taha Cetin / Anadolu via AF

Magyarországon október 7-én 05:49-kor érte el a teljes fényességét.

Nemcsak a fénye, a története is különleges a vadászholdnak

A vadászholdnak nemcsak a fénye, hanem a története is különleges. Nevét az észak-amerikai őslakos törzsektől és a korai európai telepesektől kapta, akik az októberi teliholdat a vadászidényhez kapcsolták. A betakarítás után a földek megtisztultak, a növényzet megfogyatkozott, így könnyebb volt megfigyelni és elejteni az állatokat, mielőtt beköszöntött a tél. A fényes, narancsos színvilágú hold segítette a vadászokat a hosszú, éjszakai portyák során, innen ered a vadászhold elnevezés.

A képre kattintva galéria nyílik:

Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, PARIS, FRANCE - OCTOBER 07: The full Harvest Supermoon rises over Paris, with a view of the Eiffel Tower as seen from Saint-Cloud, France on October 7, 2025. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, NEW JERSEY, UNITED STATES - OCTOBER 7: The full Harvest Supermoon rises behind the Statue of Liberty in New York City on October 7, 2025, as seen from Jersey City, New Jersey. Lokman Vural Elibol / Anadolu (Ph
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The waxing gibbous moon is seen shining over Bogota on October 5, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, London, 2025. október 6. Telihold, úgynevezett szuperhold ragyog London felett 2025. október 6-án. A köznyelvben szuperholdnak nevezik azt a jelenséget, amikor az ellipszis alakú pályán mozgó földi kísérő a b
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, (251007) -- BEIJING, Oct. 7, 2025 (Xinhua) -- A drone photo taken on Oct. 6, 2025 shows a full moon over the sky at a theme park in north China's Tianjin. Monday marked this year's Mid-Autumn Festival, which i
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, ANKARA, TURKIYE â€“ OCTOBER 7: Full moon rises behind a Ferris wheel in Golbasi district of Ankara, Turkiye, on October 7, 2025. Omer Taha Cetin / Anadolu (Photo by Omer Taha Cetin / Anadolu via AFP)
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, NEW JERSEY, UNITED STATES - OCTOBER 6: The Harvest Supermoon rises over New York City as seen from Jersey City, NJ, United States on October 6, 2025. Thomas Hengge / Anadolu (Photo by Thomas Hengge / Anadolu v
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The full moon sets behind Mount Eibal as pictured from Nablus in the occupied West Bank before sunrise early on October 7, 2025. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, A full moon rises behind the Temple of Saturn in the Roman Forum, on October 6, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The Full Harvest Supermoon sets behind the Basilica of Our Lady of Martyrs in Molfetta, Italy, on October 7, 2025. Tuesday, October 7, 2025, is the full moon, which for the occasion is the Full Harvest Moon,
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, (251007) -- WENZHOU, Oct. 7, 2025 (Xinhua) -- A full moon is seen above a running train in Wenzhou City, east China's Zhejiang Province, Oct. 7, 2025. (Photo by Su Qiaojiang/Xinhua) (Photo by Su Qiaojiang / Xi
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The full "Harvest" super-moon rises over the Gulf waters off the coast of Kuwait City on October 7, 2025. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The ''Harvest Moon'' rises at sunset over the Queensboro Bridge on the east side of New York City, United States, on October 6, 2025. The first supermoon of 2025 marks the first of three of these lunar events
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The full moon rises on the horizon as a metro train passes in Doha on October 7, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The Supermoon rises from the sea in Molfetta, Italy, on October 7, 2025. The Supermoon is also known as the ''Hunter's Moon'' or ''Harvest Moon,'' names linked primarily to Native American cultures. The phenom
Galéria: Októberi szuperhold
Szuperhold Párizsban

A szuperhold általában évente három-négy alkalommal fordul elő, amikor a Hold telihold fázisban éppen a Földhöz legközelebb halad el. Előfordulhat azonban olyan év is, amikor egyetlen szuperhold sincs. Idén még két szuperhold várható, novemberben és decemberben.
 

 

