Ötven évig színlelte, hogy vak, milliókat kaszált ezzel

Egy Vincenzában élő férfit azzal gyanúsítanak, hogy 53 éven keresztül színlelte, hogy teljesen vak, és így több mint egymillió eurónyi (390 millió forint) állami támogatást kapott jogosulatlanul.
A férfi nevét nem hozták nyilvánosságra, de az ügy – amely a hosszú ideig tartó szélhámosság súlyossága miatt feltűnést keltett – komoly kérdéseket vet fel az olasz szociális juttatások felügyeletének hatékonyságáról.
Az eset kiindulópontja egy munkabaleset volt, amely után a férfit vaksággal leszázalékolták. A hatóságok azonban a Vicenza tartomány pénzügyi rendőrségének nyomozása során azt tapasztalták, hogy a férfi a mindennapi életben sok tevékenységet végez – például kertészkedik veszélyes eszközökkel, maga vásárol az üzletekben, gondosan szemügyre veszi a termékeket és készpénzzel fizet – írja a L’Unione Sarda.
Lebuktatták az ál-vak férfit
Két hónapos megfigyelés és videófelvételek bizonyították, hogy nem volt teljesen látássérült. A nyomozás következtében minden állami és szociális juttatását azonnal leállították. Ezenfelül adóvizsgálat indult ellene, amely megállapította, hogy az elmúlt öt évben több mint 200 ezer eurónyi (78 millió Ft) – jogtalanul felvett – jövedelme keletkezett, amelyet vissza akarnak követelni tőle. A férfit közokirat-hamisítással és csalással vádolják, és a Vicenza ügyészsége vádat emelt ellene az állammal szembeni csalás miatt.
Az eset rávilágít arra, hogy a jóléti rendszerek felügyeleti mechanizmusai – különösen az érzékelhető fogyatékosságokra vonatkozó juttatásoknál – mennyire sebezhetők lehetnek. Olaszországban eddig is voltak viták a támogatások ellenőrzésének hatékonyságáról, és ez az ügy újra napirendre helyezte a kérdést.
