Bújócskát játszott a hatóságokkal a belvárosba tévedt vaddisznó

A nem mindennapi látványosság gyorsan nagy tömeget vonzott Nimes belvárosában, perceken belül rendőrök és tűzoltók lepték el a környéket. A Saint-Gilles-i állatmentő egységet is riasztották a helyszínre, hogy biztonságosan befogják a városi vaddisznót – közölte a Francebleu.

A városi vaddisznó már nem annyira szokatlan jelenség (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A szakemberek megpróbálták elaltatni a kóborló vadat, de minden kísérletük kudarcot vallott. A vaddisznó kétórás „bújócskát” játszott az egyenruhásokkal, majd végül eltűnt a föld alatti járatokban a Square Antonin park közelében. Egy Facebookon közzétett videón az látszik, ahogy a tűzoltók próbálják elkapni a vadállatot.

Nem tudni, honnan jött a városi vaddisznó

A hatóságok szerint egyelőre nem tudni, honnan érkezett az állat, de valószínű, hogy a környező dombos erdőkből tévedt be a városba. A vaddisznó azóta sem került elő.

Budapesten is rendszeresen előfordul, hogy vaddisznó jelenik meg a városban. Februárban például Hűvösvölgy végállomáson bolyongott egy vadmalac.