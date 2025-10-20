Bújócskát játszott a hatóságokkal a belvárosba tévedt vaddisznó

Hírlevél

Szokatlan jelenet játszódott le a hétvégén a dél-franciaországi Nimes városközpontjában. Egy mintegy ötvenkilós vaddisznó jelent meg a Canal de la Fontaine vizében, és nyugodtan úszkált a járókelők döbbenetére. A városi vaddisznó szerencsére nem okozott nagyobb bonyodalmat.
A nem mindennapi látványosság gyorsan nagy tömeget vonzott Nimes belvárosában, perceken belül rendőrök és tűzoltók lepték el a környéket. A Saint-Gilles-i állatmentő egységet is riasztották a helyszínre, hogy biztonságosan befogják a városi vaddisznót – közölte a Francebleu.

A városi vaddisznó már nem annyira szokatlan jelenség (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A városi vaddisznó már nem annyira szokatlan jelenség (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A szakemberek megpróbálták elaltatni a kóborló vadat, de minden kísérletük kudarcot vallott. A vaddisznó kétórás „bújócskát” játszott az egyenruhásokkal, majd végül eltűnt a föld alatti járatokban a Square Antonin park közelében. Egy Facebookon közzétett videón az látszik, ahogy a tűzoltók próbálják elkapni a vadállatot. 

Nem tudni, honnan jött a városi vaddisznó

A hatóságok szerint egyelőre nem tudni, honnan érkezett az állat, de valószínű, hogy a környező dombos erdőkből tévedt be a városba. A vaddisznó azóta sem került elő.

Budapesten is rendszeresen előfordul, hogy vaddisznó jelenik meg a városban. Februárban például Hűvösvölgy végállomáson bolyongott egy vadmalac. 

 

