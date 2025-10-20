Vasúti alkalmazottat gázolt halálra a vonat

A baleset az ország egyik legnagyobb teherszállító vasúthálózatát üzemeltető BNSF Railway egyik alkalmazottját érte. A vasúti baleset helyi idő szerint délelőtt fél tíz körül történt Columbus településen, mintegy 65 kilométerre dél-nyugatra Billings városától – írja a CBS News.

Helyszínelés a vasúti baleset helyszínén

Fotó: X

Vizsgálják a vasúti balesetet

A helyi tűzoltóság szerint a férfi két szerelvény között tartózkodott, amikor az egyik, mozgásban lévő vonat elütötte. A másik szerelvény éppen állt a szomszédos vágányon.

Valahogyan a mozgó vonat eltalálta – mondta Nick Jacobs, a columbusi tűzoltóság parancsnokhelyettese.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A vasúttársaság szóvivője közölte, hogy további részleteket egyelőre nem hoznak nyilvánosságra. Az elhunyt személyazonosságát hivatalosan még nem erősítették meg. Az X-en közzétettek egy bejegyzést a helyszínelésről.

A baleset után órákra lezárták a környék egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjét, ami jelentős torlódást okozott a térségben. A mostani tragédia ismét ráirányította a figyelmet a vasúti munkakörülményekre és a biztonsági protokollok fontosságára.

