Egy férfi hátfájásnak hitte a halálos betegséget

A 38 éves Steve Burrows, négygyermekes apa, hirtelen jelentkező hátfájást tapasztalt, amit eleinte ártalmatlan mozgásszervi problémának gondolt. Jógagyakorlatokkal próbálta enyhíteni a fájdalmat, de állapota gyorsan romlott. Egy hónappal később az orvosok kimondták a diagnózist: végbélrák, amely a bélrendszer egyik legsúlyosabb formája - számol be a Daily Mail.

Végbélrák támadta meg a fiatal apát, akinek fájdalmait sokáig félreértették

Végbélrák vitte el a 38 éves apát

A vizsgálatok megdöbbentő eredményt hoztak: a betegség már a negyedik stádiumban járt, és áttéteket képzett a májban. Steve állapota rohamosan romlott, és alig két hónappal a tünetek megjelenése után, szeptember 27-én elhunyt. Volt élettársa, Bethan Kester szerint az egész családot letaglózta a gyors lefolyású betegség. „Egy hónap telt el a diagnózis és a halála között. Eleinte csak hátfájásnak tűnt, senki sem gondolta volna, hogy ennyire súlyos a helyzet” – mondta.

A tragikus eset nem egyedi: világszerte nő a fiatalabb korosztályban a vastag- és végbélrákos esetek száma. Nagy-Britanniában évente több mint 42 ezer embernél diagnosztizálják a betegséget, és 17 ezren vesztik életüket emiatt.

Az orvosok szerint a korai felismerés kulcsfontosságú. A rák korai jelei közé tartozik a székletben megjelenő vér, a hirtelen fogyás, a székletürítési szokások megváltozása és a tartós fáradtság.