Ha ezt tapasztalja a gyermekén, azonnal hívjon orvost! – a szakértők szerint minden perc számít

A vérmérgezés akkor alakul ki, amikor a szervezet túlzottan vagy éppen gyengén reagál egy fertőzésre.Ilyenkor a test védekező rendszere saját szerveit is megtámadhatja, ami életveszélyes állapotot idéz elő.A baj az, hogy a tünetek a kezdeti időszakban hasonlítanak egy egyszerű náthához vagy vírusfertőzéshez, így sokan nem veszik elég komolyan - írja a NewYorkspost.
A melbourne-i gyermekgyógyász, Elliot Long professzor szerint a vérmérgezés korai szakaszában még jól kezelhető, de éppen ekkor a legnehezebb felismerni.
Később, amikor már súlyosbodik, a kezelések gyakran kevésnek bizonyulnak.
Az orvosok egy egyszerű emlékeztető módszert ajánlanak a szülőknek:
a T.I.M.E. betűszó segít észben tartani a legfontosabb figyelmeztető jeleket:
Ha ezek közül bármelyik fennáll, azonnali orvosi beavatkozásra van szükség.
A vérmérgezés következményei és a kezelés lehetőségei
A vérmérgezés gyorsan súlyos szervkárosodást okozhat: érintheti a szívet, a májat, a vesét vagy az agyat is.
A kezelés jelenleg főként támogató jellegű: antibiotikum, folyadékpótlás, oxigén, és súlyos esetben gépi lélegeztetés.
A szakértők célja, hogy olyan gyógymódokat fejlesszenek, amelyek nemcsak tüneti kezelést adnak, hanem segítenek szabályozni a szervezet védekező rendszerét is.
A legkisebbek a legnagyobb veszélyben
A vérmérgezés leggyakrabban az öt év alatti gyermekeket sújtja, különösen a csecsemőket.
Mivel ők még nem tudják elmondani, mi fáj, a szülők megfigyelése kulcsfontosságú.
Long professzor figyelmeztet:
„Ha a szülő úgy érzi, hogy ez most más, mint bármelyik korábbi betegség, az nagyon fontos jel lehet.”
A szülők ébersége életet menthet
Sok esetben a szülő megérzése a döntő tényező.
Ha a gyermek gyorsan romlik, vagy furcsán viselkedik, azonnal kérjen másik orvosi véleményt.
Erre szolgál az úgynevezett Martha-szabály, amely lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy közvetlenül kérhessenek új vizsgálatot, ha aggódnak a gyermekük állapota miatt.
Megelőzés: odafigyeléssel és gyors reagálással
A vérmérgezés megelőzésének alapja a tisztaság, az apró sebek kezelése, valamint az, hogy a szülők ne halogassák az orvosi vizsgálatot.
Egy látszólag ártalmatlan fertőzés is gyorsan életveszélyessé válhat.
A T.I.M.E. jelek ismerete észrevétlenül is életeket menthet.
Korábban a szalmonella fertőzés lett egyre gyakoribb.