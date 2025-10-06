Ha ezt tapasztalja a gyermekén, azonnal hívjon orvost! – a szakértők szerint minden perc számít

A vérmérgezés akkor alakul ki, amikor a szervezet túlzottan vagy éppen gyengén reagál egy fertőzésre.Ilyenkor a test védekező rendszere saját szerveit is megtámadhatja, ami életveszélyes állapotot idéz elő.A baj az, hogy a tünetek a kezdeti időszakban hasonlítanak egy egyszerű náthához vagy vírusfertőzéshez, így sokan nem veszik elég komolyan - írja a NewYorkspost.

Gyermekeknél a vérmérgezés tünetei alattomosak – a korai felismerés életet menthet. Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A melbourne-i gyermekgyógyász, Elliot Long professzor szerint a vérmérgezés korai szakaszában még jól kezelhető, de éppen ekkor a legnehezebb felismerni.

Később, amikor már súlyosbodik, a kezelések gyakran kevésnek bizonyulnak.

Így ismerhetők fel a vérmérgezés tünetei

Az orvosok egy egyszerű emlékeztető módszert ajánlanak a szülőknek:

a T.I.M.E. betűszó segít észben tartani a legfontosabb figyelmeztető jeleket:

T – Testhőmérséklet: magas láz vagy szokatlanul alacsony hőmérséklet

I – Idegentest vagy fertőzés: seb, tüdőgyulladás, húgyúti panasz

M – Mentális változás: zavartság, aluszékonyság, nehéz ébreszthetőség

E – Életveszélyes állapot: erős fájdalom, nehézlégzés, halálfélelem

Ha ezek közül bármelyik fennáll, azonnali orvosi beavatkozásra van szükség.

A vérmérgezés következményei és a kezelés lehetőségei

A vérmérgezés gyorsan súlyos szervkárosodást okozhat: érintheti a szívet, a májat, a vesét vagy az agyat is.

A kezelés jelenleg főként támogató jellegű: antibiotikum, folyadékpótlás, oxigén, és súlyos esetben gépi lélegeztetés.

A szakértők célja, hogy olyan gyógymódokat fejlesszenek, amelyek nemcsak tüneti kezelést adnak, hanem segítenek szabályozni a szervezet védekező rendszerét is.

A legkisebbek a legnagyobb veszélyben

A vérmérgezés leggyakrabban az öt év alatti gyermekeket sújtja, különösen a csecsemőket.

Mivel ők még nem tudják elmondani, mi fáj, a szülők megfigyelése kulcsfontosságú.

Long professzor figyelmeztet:

„Ha a szülő úgy érzi, hogy ez most más, mint bármelyik korábbi betegség, az nagyon fontos jel lehet.”

A szülők ébersége életet menthet

Sok esetben a szülő megérzése a döntő tényező.

Ha a gyermek gyorsan romlik, vagy furcsán viselkedik, azonnal kérjen másik orvosi véleményt.

Erre szolgál az úgynevezett Martha-szabály, amely lehetőséget ad a szülőknek arra, hogy közvetlenül kérhessenek új vizsgálatot, ha aggódnak a gyermekük állapota miatt.

Megelőzés: odafigyeléssel és gyors reagálással

A vérmérgezés megelőzésének alapja a tisztaság, az apró sebek kezelése, valamint az, hogy a szülők ne halogassák az orvosi vizsgálatot.

Egy látszólag ártalmatlan fertőzés is gyorsan életveszélyessé válhat.

A T.I.M.E. jelek ismerete észrevétlenül is életeket menthet.

Korábban a szalmonella fertőzés lett egyre gyakoribb.