Egy krónikus betegség, ami a szívet is tönkreteheti

A vesék létfontosságú munkát végeznek, hiszen kiszűrik a méreganyagokat a vérből, szabályozzák a vérnyomást, és hormonokat termelnek. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy ha a vesék működése fokozatosan romlik, sokáig nem láthatjuk ennek jelét. Emiatt a veseproblémák gyakran csak akkor derülnek ki, amikor már késő, hiszen kialakult a krónikus vesebetegség (CKD).

A vese és a szív szoros kapcsolatban vannak egymással (illusztráció)

Gyakran akkor derül ki a súlyos vesebetegség, amikor már késő

A világon mintegy 850 millió ember szenved a krónikus vesebetegségtől, azaz minden tizedik felnőtt érintett. Németországban például körülbelül kilencmillió embernek vannak veseproblémái, de a legtöbben nem is tudnak róla – derül ki a Bild összeállításából. A becslések szerint tízből kilenc érintett ember nincs tisztában az állapotával, mert a betegség sokáig tünetmentes. Hasonló lehet a helyzet Magyarországon is.

A fáradtságot, a koncentrációs nehézségeket, az enyhe ödémát gyakran a stressznek vagy az öregedésnek tudjuk be, miközben a vesék lassan elveszítik teljesítőképességüket. Amikor a működésük már 80–90 százalékban károsodott, általában csak a dialízis vagy a veseátültetés marad megoldásként.

Különösen veszélyeztetettek a cukorbetegek, a magas vérnyomással élők, valamint azok, akik hosszú távon nagy dózisban szednek fájdalomcsillapítókat. Az orvosok szerint 60 év felett mindenkinek ajánlott évente egy vesevizsgálat. Egy egyszerű vér- vagy vizeletvizsgálat életet menthet.

A krónikus vesebetegség jelei gyakran alig észrevehetőek.

A vesék szoros kapcsolatban vannak a szívvel és a keringési rendszerrel. Ha a vese nem működik jól, az egész test megérzi: ingadozik a vérnyomás, csökken a csontsűrűség, romlik a közérzet és az energiaszint. A szív és a vese kölcsönösen függ egymástól, ha az egyik nem kapja meg a szükséges támogatást, a másik is károsodik.

A magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség a krónikus vesebetegség két leggyakoribb oka, ezek együtt a CKD-esetek több mint feléért felelősek. A veseproblémákkal küzdők ezért nagyobb eséllyel szenvednek szívelégtelenségben vagy érrendszeri betegségekben, mint az egészségesek. Sok beteg még azelőtt meghal szívproblémákban, hogy a veséje teljesen felmondaná a szolgálatot.

A jó hír az, hogy a megelőzés működik. Már kis életmódbeli változtatások, például több mozgás, só- és cukorbevitel csökkentése, valamint a rendszeres szűrés jelentősen csökkenthetik a CKD kialakulásának kockázatát. Aki vigyáz a veséire, a szívére is vigyáz, ezzel pedig az életét hosszabbítja meg.

