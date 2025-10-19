Hírlevél

vesebetegség

Tíz tipp: így kerülheti el, hogy komoly baja legyen a veséjének

A vesék létfontosságú szerepet játszanak a szervezet méregtelenítésében, a vérnyomás- és a folyadék-egyensúly fenntartásában. A vesebetegség azonban sokáig észrevétlen maradhat, mivel a tünetek csak akkor jelentkeznek, amikor a vese nagy része már károsodott.
vesebetegség

A magas vérnyomás és a cukorbetegség a leggyakoribb kiváltó okok, amelyek a szív- és érrendszerre is súlyosan hatnak. A vesebetegség gyakran szívproblémákkal jár együtt, és sok esetben csak előrehaladott stádiumban derül ki, amikor már dialízisre vagy transzplantációra van szükség írja a Bild.

vesebetegség
Túlzott fehérjefogyasztás esetén a vese fokozott terhelésnek van kitéve, ami vesebetegséghez vezethet.
Fotó: Shutterstock

Rejtett veszély: a vesebetegség megelőzhető, ha időben cselekszünk

A korai felismeréshez elegendő egy egyszerű vizelet- és vérvizsgálat, amelyek kimutatják a rejtett károsodásokat. A megelőzés kulcsa az egészséges életmód és a rendszeres orvosi ellenőrzés, különösen 60 év felett. 

Az alábbi 10 tipp segít megőrizni a vesék egészségét:

A só csökkentése: Túl sok só növeli a vérnyomást és károsítja a veseszűrőket.
A fehérje tudatos megválasztása: Hal, szárnyas vagy hüvelyesek mértékkel való fogyasztása a vörös hús helyett.
A kálium figyelése: Előrehaladott, vagy krónikus vesebetegség esetén kerülendők a banán és a narancs, inkább alma, bogyós gyümölcs és szőlő ajánlott.
A kalciumbevitel figyelése: Tejtermékek fogyasztása csak mérsékelt mennyiségben, orvosi tanács alapján.
Egészséges zsírok fogyasztása: Olívaolaj, repceolaj, diófélék és avokádó támogatják az érrendszert.
Kevesebb édesség: A cukor és a túlsúly terheli a keringést és a veséket.
Sok folyadék: Napi 1,5–2 liter víz vagy cukrozatlan tea támogatja a veseműködést.
Mozgás beiktatása a mindennapokba: A rendszeres testmozgás erősíti a szívet és a veséket.
Dohányzás mellőzése: A nikotin károsítja az ereket és növeli a káros vesebetegség kialakulásának esélyét.
A vérnyomás ellenőrzése: 130/80 Hgmm alatti értékek védik a szívet és a veséket.

Korábban írtunk egy 7 napos étrendtervről, mellyel garantáltan elérhető a vesék tisztítása, de a vesék egészségének fontosságáról is írtunk korábban.

A megelőzés mellett fontosak az évenkénti szűrővizsgálatok. A krónikus vesebetegség (CKD) Magyarországon mintegy másfél millió embert érint. A szakemberek a korai diagnózis és a hatékony kezelési szemlélet kialakításának fontosságát hangsúlyozták.

 

