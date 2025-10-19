Tíz tipp: így kerülheti el, hogy komoly baja legyen a veséjének

A magas vérnyomás és a cukorbetegség a leggyakoribb kiváltó okok, amelyek a szív- és érrendszerre is súlyosan hatnak. A vesebetegség gyakran szívproblémákkal jár együtt, és sok esetben csak előrehaladott stádiumban derül ki, amikor már dialízisre vagy transzplantációra van szükség – írja a Bild.

Túlzott fehérjefogyasztás esetén a vese fokozott terhelésnek van kitéve, ami vesebetegséghez vezethet.

Fotó: Shutterstock

Rejtett veszély: a vesebetegség megelőzhető, ha időben cselekszünk

A korai felismeréshez elegendő egy egyszerű vizelet- és vérvizsgálat, amelyek kimutatják a rejtett károsodásokat. A megelőzés kulcsa az egészséges életmód és a rendszeres orvosi ellenőrzés, különösen 60 év felett.

Az alábbi 10 tipp segít megőrizni a vesék egészségét:

► A só csökkentése: Túl sok só növeli a vérnyomást és károsítja a veseszűrőket.

► A fehérje tudatos megválasztása: Hal, szárnyas vagy hüvelyesek mértékkel való fogyasztása a vörös hús helyett.

► A kálium figyelése: Előrehaladott, vagy krónikus vesebetegség esetén kerülendők a banán és a narancs, inkább alma, bogyós gyümölcs és szőlő ajánlott.

► A kalciumbevitel figyelése: Tejtermékek fogyasztása csak mérsékelt mennyiségben, orvosi tanács alapján.

► Egészséges zsírok fogyasztása: Olívaolaj, repceolaj, diófélék és avokádó támogatják az érrendszert.

► Kevesebb édesség: A cukor és a túlsúly terheli a keringést és a veséket.

► Sok folyadék: Napi 1,5–2 liter víz vagy cukrozatlan tea támogatja a veseműködést.

► Mozgás beiktatása a mindennapokba: A rendszeres testmozgás erősíti a szívet és a veséket.

► Dohányzás mellőzése: A nikotin károsítja az ereket és növeli a káros vesebetegség kialakulásának esélyét.

► A vérnyomás ellenőrzése: 130/80 Hgmm alatti értékek védik a szívet és a veséket.

A megelőzés mellett fontosak az évenkénti szűrővizsgálatok. A krónikus vesebetegség (CKD) Magyarországon mintegy másfél millió embert érint. A szakemberek a korai diagnózis és a hatékony kezelési szemlélet kialakításának fontosságát hangsúlyozták.