A fürdőszoba legártatlanabb tárgya rejti a legnagyobb veszélyt

A legtöbben úgy gondoljuk, hogy a zuhanyzás a tisztaság szimbóluma – pedig a zuhanyfej belsejében akár több százmillió baktérium is megtelepedhet. A meleg, nedves környezetben ugyanis veszélyes baktériumok is elszaporodhatnak, amelyek a vízsugárral az arcunkra kerülhetnek.

Forró vízzel és citromlével csökkenthető a veszélyes baktériumok száma

Fotó: Unsplash

Veszélyes baktériumok élhetnek a zuhanyfejben

A zuhany csöve és feje ideális környezetet biztosít a biofilm kialakulásához: meleg, nedves és ritkán mozdul meg a víz. A mikrobák, köztük mikobaktériumok és Legionella is, előszeretettel szaporodnak ezekben a „miniatűr vízvezeték-ökoszisztémákban” - számol be a BBC.

Miért alakul ki biofilm a zuhanyban?

A zuhanytömlő falán és a zuhanyfejben apró „városokat” építenek a baktériumok. Ezek a biofilmek táplálékot kapnak a vízben oldott szerves anyagokból és a műanyagból kioldódó szénből. A PVC tömlő különösen kedvez ennek, mert több tápanyagot bocsát ki, mint a fém vagy PE-X típusú anyagok. A biofilm a zuhanyban nemcsak esztétikai, hanem fertőzésveszélyt is jelent, ha patogén baktériumok telepednek meg benne.

Aeroszol fertőzés kockázat a zuhany alatt

Amikor reggel megnyitjuk a csapot, a zuhany első vízsugarával apró aeroszolok szabadulnak fel, amelyek a levegőbe juttatják a baktériumokat. A melegebb víz több mikrocseppet képez, ezért ajánlott, hogy az ember ne álljon közvetlenül a zuhanyfej alatt az első 60–90 másodpercben.

Zuhany baktérium elleni tippek és fertőtlenítés

A zuhany tisztítása és rendszeres karbantartása elengedhetetlen. Engedjen át rajta forró vizet heti rendszerességgel. A zuhanyfej tisztítása citromlével vagy ecettel hatékony biofilm-eltávolító. Amennyiben a háztartásban van immunérzékeny személy, érdemes évente zuhanyfejet cserélni. A zuhany utáni szellőztetés csökkenti a levegőben maradt aeroszolok számát. A forró víz hatása a legjobb: 60 °C felett a legtöbb kórokozó, köztük a Legionella baktérium is elpusztul.

Milyen anyagú zuhanyfej a legbiztonságosabb?

A kutatások szerint a fém zuhanyfej előnye, hogy kevésbé támogatja a biofilm kialakulását, mint a műanyag változatok. A PVC zuhanytömlők 100-szor több baktériumot tartalmazhatnak, mint a PE-X típusúak. A zuhany mikrobiális biofilm mértéke tehát a választott anyagtól és a használat gyakoriságától is függ.