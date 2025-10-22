Egyre több ember tapasztal furcsa, megmagyarázhatatlan tüneteket, amelyekre még az orvosok sem tudnak pontos választ adni. A háttérben egy új veszélyes betegség állhat, amely alattomosan támadja a bőrt, a gyomrot és a tüdőt. A betegség neve Mast Cell Activation Syndrome (MCAS), és az orvosok szerint sokaknál jelen lehet anélkül, hogy tudnának róla – írja a Mirror.

Új veszélyes betegség terjed, ezek a tünetei

Fotó: Unsplash

A masztociták, vagyis hízósejtek, a szervezet immunrendszerének részei, amelyek allergiás reakciók esetén hisztamint szabadítanak fel. Ez okozza például a viszketést, bőrpírt, kiütéseket vagy légzési nehézségeket. MCAS esetén azonban ezek a sejtek olyan dolgokra is tévesen reagálnak, amelyek normál esetben nem váltanak ki reakciót, például bizonyos ételekre, hőre, hidegre vagy stresszre. Emiatt a betegség tünetei nagyon változatosak és gyakran félrevezetőek, így az érintettek hosszú ideig válaszok nélkül maradhatnak.

Nehéz diagnosztizálni a veszélyes betegséget

A leggyakoribb panaszok közé tartozik a bőr kipirosodása, viszketés, csalánkiütés, alacsony vérnyomás, orrdugulás, duzzanat az arcon, ajkakon vagy torokban, hasi fájdalom, székrekedés vagy hasmenés, hányás, légszomj, gyengeség, sőt súlyos esetben akár életveszélyes anafilaxiás reakció is kialakulhat.

A tünetek sokfélesége miatt nehéz egyértelmű diagnózist felállítani, ráadásul a laboreredmények gyakran normálisak vagy csak alig térnek el a határértékektől. Ez tovább nehezíti az orvosok dolgát, így sok páciens évekig bolyonghat a rendszerben, mire kiderül, mi okozza a problémát. A betegség jelenleg nem gyógyítható, de kezelhető.