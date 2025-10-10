Hormonpánik a közösségi médiában – veszélyes trend terjed a fiatalok körében!

Egyre több fiatal nő, különösen a Z generáció tagjai egy veszélyes trend miatt kerülik a hormonális fogamzásgátlást – állítja Jackie Walters nőgyógyász.

Veszélyes trend terjed a Z generáció körében

Fotó: Unsplash

A szakember szerint sok fiatal nő azért nem használ hormonális fogamzásgátlót, mert az online felületeken hamis vagy túlzó információkkal találkoznak. A hormonális fogamzásgátlás, mint a tabletta, injekció vagy a méhen belüli eszközök használatát évtizedes kutatások előzték meg, biztonsággal használhatók és hatékonyak a terhesség megelőzésében – írja a New York Post.

Így terjednek futótűzként a veszélyes trendek

A közösségi médiában az influenszerek gyakran eltúlozzák a mellékhatásokat, azok kialakulásának esélyét, de az is előfordul, hogy tudományosan megalapozatlan állításokat terjesztenek.

Egy 2024-es felmérés szerint a 18–25 éves nők egyhetede már megváltoztatta, vagy fontolóra vette a fogamzásgátlási módszerét az interneten látott információk alapján. Walters szerint az egyik leggyakoribb tévhit, hogy a hormonális fogamzásgátló később nehezíti a teherbeesést.

„A hormonális fogamzásgátló elhagyása után a test általában visszatér természetes állapotába. Valójában a nők körülbelül 80 százaléka teherbe esik egy éven belül, ami megegyezik az általános populáció arányával” – magyarázta a szakember.

Bár egyesek a hormonális fogamzásgátlót mérgezőnek vagy rákkeltőnek tartják, a valós kockázat fiatal nők esetében nagyon alacsony. Sőt, egyes kutatások szerint bizonyos hormonális készítmények csökkenthetik egyes rákos megbetegedésel, például a bélrák kockázatát, amely az elmúlt 25 évben szinte megduplázódott a fiatal felnőttek körében.