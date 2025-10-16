Újra veszélyes vírus terjed világszerte: egyre több az áldozat

A veszélyes vírus, a chikungunya, ismét terjedőben van, és a szakértők szerint komoly kihívást jelenthet a globális közegészségügy számára.

Elsősorban trópusi térségekben fordul elő a veszélyes vírus, a chikungunya (illusztráció)

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Mi ez a kórokozó és hogyan terjed?

A rejtélyes kórokozó egy szúnyogok által terjesztett betegség, amely elsősorban a trópusi és szubtrópusi térségekben fordul elő. A fertőzés kizárólag szúnyogcsípés útján terjed, emberről emberre nem. A trópusi vírus nevét a Makonde nép nyelvéből kapta: a „chikungunya” jelentése „az, ami meggörbíti” — utalva a súlyos ízületi fájdalmakra, amelyek a betegség jellegzetes tünetei.

A szúnyogok terjesztik (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A kórokozót az 1950-es években azonosították Tanzániában.

Azóta időről időre újra megjelenik, és az utazások révén új földrajzi régiókba is eljut.

2025 októberében az Egyesült Államokban, New York államban igazolták az első helyben szerzett fertőzést hat év után. Nassau megyében, Long Islanden laboratóriumi vizsgálattal erősítették meg a betegséget. Ez az első ilyen eset New Yorkban, országos szinten pedig 2019 óta nem fordult elő hasonló.

Világszerte több mint százezer esetet regisztráltak (illusztráció)

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Tünetek, áldozatok és védekezés a vírus ellen

A fertőzés tünetei néhány nappal a csípést követően jelentkeznek. Hirtelen láz, erős ízületi fájdalom és duzzanat, izomfájdalom, fejfájás, hányinger, fáradtság és bőrkiütés a leggyakoribb tünet. Bár a legtöbb beteg felépül, az ízületi panaszok akár hónapokig vagy ritkán évekig is elhúzódhatnak, jelentős életminőség-romlást okozva.

Világszerte mintegy 317 000 eset és 135 áldozat szerepel a 2025-ös statisztikákban.

A legtöbb megbetegedést Brazíliában jelentették, de sok fertőzés történt Bolíviában, Argentínában, Peruban, valamint Indiában, Srí Lankán, Pakisztánban és Kínában is.

Európában is terjed a vírus. Franciaországban 700, Olaszországban 353 esetet regisztráltak, míg az Egyesült Királyságban az idei első félévben 73 fertőzés történt — ez majdnem háromszorosa a tavalyi számnak.

A legjobb védekezés a vírus ellen a megelőzés, de vakcina is készült

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A védekezés a vírus ellen elsősorban a szúnyogcsípés megelőzésén alapul: rovarriasztók használata, fedett ruházat, valamint rovarirtóval kezelt szúnyoghálók alkalmazása ajánlott. Különösen veszélyeztetettek az újszülöttek, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők, akiknél a fertőző kórokozó súlyos szövődményeket okozhat.